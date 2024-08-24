Є повідомлення, що Росія хоче використати строковиків, щоб спробувати відбити наступ України на своїй території. Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес розповів 24 Каналу, що це свідчить про відчай кремлівської влади. Путін уникає мобілізації у Москві та Санкт-Петербурзі, адже не хоче, щоб там відчули наслідки війни, яку Росія розпочала проти України.

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Проблеми у Росії

Бен Годжес зауважив, що у Москві стикаються із проблемами кадрового забезпечення. Значна частина громадян покинула Росію за останні кілька років, тому там відчувається нестача робочої сили.

Я вважаю, що їм (керівництву Росії – 24 Канал) доведеться ухвалювати складні рішення для врегулювання проблеми із кадрами,

– сказав він.

Чи оголосять у Росії мобілізацію

На думку генерал-лейтенант у відставці, оголошення мобілізації у Росії було б не популярним рішенням кремлівської влади, що призвело б до обурення у суспільстві. На його думку, саме тому Владімір Путін нещодавно відвідував Чечню.

Все для того, щоб знайти більше людей, аби уникнути складного політичного рішення щодо мобілізації,

– висловився Годжес.

Операція у Курській області

Події у Курській області негативно впливають на ситуацію у Росії, зокрема політичне, військове та економічне становище Кремля.

Путін вміє дистанціюватися від катастроф всередині Росії. Те, що він нещодавно побував у Азербайджані та Чечні під час цих подій є прикладом того,

– зазначив генерал-лейтенант у відставці.