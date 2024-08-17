Генерал армии в отставке и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Силы обороны перешли к новой стратегии ведения войны. Это задача ударов в тех регионах, где враг не ожидает, в частности там, где нет достаточно укрепленных позиций.

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Россия не ожидала наступления

Николай Маломуж подчеркнул, что в первые дни прорыва на Курщине россияне были растеряны. Кремль пытался понять, это временная операция, или настоящее наступление. Оказалось, что это хорошо просчитанные действия Сил обороны.

Владимир Путин дал приказ собрать различные подразделения. Они без боевого опыта, не прошли слаживание, не имеют единого командования. Такая дезорганизация привела к тому, что ВСУ дальше продолжают эффективное наступление, а враг не имеет системных мер противодействия,

– отметил он.

Российские войска тщетно пытаются отражать атаку Сил обороны в Курской области. По мнению генерала армии в отставке, это будет заставлять противника перебрасывать все больше сил с тех направлений, где россияне наступают на украинские позиции.

Можно сделать вывод, что у оккупантов нет резервов. Они не могут одновременно активно действовать на Курщине и наступать в Украине,

– сказал Маломуж.

Он отметил, что успехи украинских войск на территории страны-агрессора это серьезный удар по престижу России. Владимир Путин гарантировал своим гражданам, что границы их страны вроде бы неприкосновенны, однако все сложилось совсем по-другому. ВСУ создают буферную зону на российской территории.