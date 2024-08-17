Генерал армії у відставці та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Сили оборони перейшли до нової стратегії ведення війни. Це завдання ударів в тих регіонах, де ворог не очікує, зокрема там, де немає достатньо укріплених позицій.

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Росія не очікувала наступу

Микола Маломуж підкреслив, що у перші дні прориву на Курщині росіяни були розгублені. Кремль намагався зрозуміти, чи це тимчасова операція, чи справжній наступ. Виявилось, що це добре прораховані дії Сил оборони.

Владімір Путін дав наказ зібрати різні підрозділи. Вони без бойового досвіду, не пройшли злагодження, не мають єдиного командування. Така дезорганізація призвела до того, що ЗСУ далі продовжують ефективний наступ, а ворог немає системних заходів протидії,

– зауважив він.

Російські війська марно намагаються відбивати атаку Сил оборони у Курській області. На думку генерала армії у відставці, це змушуватиме противника перекидати все більше сил із тих напрямків, де росіяни наступають на українські позиції.

Можна зробити висновок, що в окупантів немає резервів. Вони не можуть одночасно активно діяти на Курщині й наступати в Україні,

– сказав Маломуж.

Він зауважив, що успіхи українських військ на території країни-агресорки це серйозний удар по престижу Росії. Владімір Путін гарантував своїм громадянам, що кордони їхньої країни є начебто недоторкані, однак все склалось зовсім по-іншому. ЗСУ створюють буферну зону на російській території.