Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что атака россиян на украинские позиции не усилилась, однако, к сожалению, и не стала слабее. Те силы, которые противник переправляет на Курщину не участвовали в боевых действиях, поэтому, по его словам, они не повлияли на линию фронта.

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Давление оккупационных войск

Роман Свитан отметил, что давление россиян на украинские позиции, в частности на Восточном направлении, остается неизменным. Оно не усиливается и не ослабевает.

Какая ситуация на фронте: карта

"Давят в районе Покровска, Торецка и Часового Яра. Там часто используют также и авиацию. На Запорожском направлении противник почти каждый день применяет КАБы", – отметил военный эксперт.

По его мнению, оккупанты пока не приняли решение о переброске значительных сил с восточного фронта в Курскую область. По словам Романа Свитана, туда Россия направляет небольшие подразделения.

Это разнообразный личный состав, в частности от частных охранных предприятий до морпехов 810 бригады, которую отправили из Севастополя. В ближайшее время станет понятно, достаточно ли россиянам сил и средств, чтобы остановить наше (ВСУ – 24 Канал) движение по Курщине,

– сказал он.