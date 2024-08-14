Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що атака росіян на українські позиції не посилилась, проте, на жаль, і не стала слабшою. Ті сили, які противник переправляє на Курщину не брали участь у бойових діях, тому, за його словами, вони не вплинули на лінію фронту.

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Тиск окупаційних військ

Роман Світан зазначив, що тиск росіян на українські позиції, зокрема на Східному напрямку, залишається незмінним. Він не посилюється та не слабшає.

Яка ситуація на фронті: карта

"Тиснуть в районі Покровська, Торецька та Часового Яру. Там часто використовують також і авіацію. На Запорізькому напрямку противник майже кожного дня застосовує КАБи", – зазначив військовий експерт.

На його думку, окупанти поки не прийняли рішення щодо перекидання значних сил зі східного фронту в Курську область. За словами Романа Світана, туди Росія направляє невеликі підрозділи.

Це різноманітний особовий склад, зокрема від приватних охоронних підприємств до морпіхів 810 бригади, яку відправили із Севастополя. Найближчим часом стане зрозуміло, чи достатньо росіянам сил та засобів, щоб зупинити наш (ЗСУ – 24 Канал) рух по Курщині,

– сказав він.