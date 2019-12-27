События, которые потрясли Украину в 2019 году: фото и видео

В эфире 24 канала ведущие Дария Кудимова, Артем Овдиенко и Олег Рыбачук обсудили все важнейшие политические события 2019 года.

Декабрь 2018 – январь 2019

► Зеленский идет в президенты, новогоднее обращение

Канал "1+1" за несколько минут до полуночи вместо традиционного приветствия президента поставили в эфир поздравление от шоумена и актера Владимира Зеленского.

Итоги-2019: что изменилось в отношениях Украины и Россиии

Видео: обращение Зеленского в новогоднюю ночь

Январь

► Вакарчук не идет в президенты

Певец и теперь нардеп от "Голоса" Святослав Вакарчук 28 января 2019 года заявил, что он не будет участвовать в президентской гонке. Интересно, что социологи как раз прогнозировали, что если бы музыкант все таки баллотировался, то оттянул бы минимум половину электората Зеленского.

Март

► Предвыборная кампания

Предвыборная кампания отличилась жесткой и яркой борьбой: обмен видеообращениями между Порошенко и Зеленским, призывы сдать анализы, дебаты.

► Сделки в Укроборонпроме

Украина узнает о сделках в Укроборонпроме, о причастности к хищению армии отцом и сыном Гладковскими-Свинарчуками, которые пользуясь служебным положением в СНБО, заставляют государственные оборонные предприятия покупать у них откровенный хлам по завышенным втрое ценам.

О сделках читайте здесь: Сколько денег заработали главные фигуранты коррупционной схемы в Укроборонпроме: расследование

► Первый тур выборов

В последний день марта украинцы пошли выбирать шестого президента страны. И если фаворит гонки был очевидным почти с первых дней, то наибольшей интригой оставалось то, кто встретится с этим фаворитом во втором туре. Социологические опросы неоднократно отдавали второе место в рейтинге Юлии Тимошенко. Однако это место занял Петр Порошенко.

Апрель

► Второй тур выборов

В воскресенье, 21 апреля, вся страна пошла уже окончательно выбирать шестого президента. И с потрясающим результатом в 73% победил Владимир Зеленский.

Больше о президентских выборах 2019 – читайте здесь.

Май

► Инаугурация

Интригой оставался вопрос, распустит ли президент Зеленский парламент 8-го созыва, которому и так оставалось работать несколько месяцев. Проще было не трогать, но Зеленский решил иначе. И так начался старт предвыборной парламентской кампании.

Видео: инаугурация Зеленского

► Старт парламентской кампании

Разогнанная Верховная Рада 8-го созыва продолжает работать, но инициативы президента Зеленского преимущественно саботирует. Тем временем начинается подготовка к внеочередным выборам.

Зеленский быстро ищет себе будущих депутатов. Главный критерий отбора – чтобы это было новое лицо, без политического прошлого. Не только для «слуг народа» этот парламентский забег оказался дебютным. О готовности ввести в совет "новые лица" заявил и Святослав Вакарчук. Все члены "Голоса" не имели до того момента никакого политического опыта, если не считать 9-месячного депутатства самого Вакарчука в Раде 6-го созыва.

Конкуренцию новичкам в этой гонке составили такие "старожилы" украинской политики, как Тимошенко, Ляшко, Медведчук и Порошенко.

Больше о парламентских выборах 2019 – читайте здесь.

Август

► Парад

Подготовка ко Дню Независимости разделила общество на "за" и "против" из-за решения Зеленского не проводить традиционного парада, а сэкономленные деньги, мол, отдать защитникам напрямую. Впервые вместо военного парада на Крещатике прошло "Шествие достоинства". А военные, волонтеры и ветераны, несогласные с таким решением, организовали собственный альтернативный Марш защитников Украины.

Видео празднования Дня Независимости:

► Новая Рада

С 29 августа начинает работать парламент 9-го созыва с невиданным до сих пор парламентским большинством от "Слуги народа".

Топ должностных лиц 2019: самые громкие назначения Зеленского

► Турборежим

Все разговоры о турборежиме Рады 9-го созыва, как оказалось, были немного преувеличением. Ведь по статистике, не намного больше законов от своих предшественников приняли вновь избранные парламентарии. Просто принимали много законов в течение одного дня и часто заседали вечером и ночью.

Видео: как происходило торжественное заседание Верховной Рады

► Скандалы

А вот в чем уж точно не было равных Раде 9-го созыва, так это в умении вызывать скандалы. Их за неполные четыре месяца этого года накопилось более чем достаточно.

К теме: Самые громкие скандалы украинской политики в 2019 году

Видео 24 канала о главных скандалы Рады 2019:

Сентябрь

► Возвращение пленных

7 сентября 2019 года Россия отдала нам наших пленных, состоялся обмен "35 на 35". Среди освобожденных были моряки, взятые россиянами в плен под Керченским мостом, а также Олег Сенцов и другие пленники Кремля.

Видео: как происходил обмен пленными

► Трамп и Зеленский

А уже через две недели после первой маленькой победы Зеленского, грянул и первый международный скандал с участием украинского президента. Который фактически запустил процедуру импичмента президенту США. А все из-за телефонного разговора Зеленского и Трампа. Последнего заподозрили в том, что он давил на своего коллегу, чтобы тот возобновил расследование уголовного дела, в котором фигурирует сын главного оппонента Трампа на грядущих выборах – Джо Байдена. К тому же, Трамп мог шантажировать украинского гаранта прекращением американской военной помощи от США.

О скандале из-за разговора Зеленского и Трампа – читайте здесь.

Октябрь

► Пресс-марафон

За 14 часов пресс-марафона Зеленский напрямую ответил более чем на триста вопросов от сотни журналистов.

Полное видео пресс-марафона Зеленского:

► "Нет – капитуляции!"

В конце октября все активнее на Банковой начинают говорить о возможной встрече с Путиным. Для Зеленского она – часть плана, как завершить войну – а значит и выполнить одно из своих основных обещаний. И пока Путин выдвигал все новые и новые условия для проведения нормандского формата, напряжение внутри общества нарастало. Общество и оппозиция начали рисовать президенту "красные линии", выходя на митинги и протесты.

Видео марша "Нет – капитуляции" в Киеве:

Ноябрь

► Трубу прорвало

В ноябре вся страна розчаровалась в ГБР, а именно в его главе Романе Трубе. Из предполагаемой записи разговоров в его кабинете становится известно, что он весьма лоялен к действующей власти и делает все возможное, чтобы уберечь свой пост.

О скандале с Трубой – читайте здесь.

Декабрь

► Нормандские переговоры

9 декабря "нормандская четверка", встречу которой несколько раз переносили, все таки садится за стол переговоров в Париже. Впервые за последние 3 года. Несмотря на предостережения и протесты, что новый президент может или "сдать Украину", или перейти "красные линии", такого не произошло. Собственно, как и кардинального прорыва относительно вопроса войны на Донбассе.

Лидеры стран договорились об обмене пленными в формате "всех на всех" уже до нового года, а также о прекращении огня и частичном разведении сил на Донбассе. Кроме того, Украина обязалась "инкорпорировать" формулу Штайнмайера "в украинское законодательство". Но чуть ли не самое важное из всего – это то, что Зеленский имел возможность избавиться от иллюзий относительно Путина. Ведь раньше его рецептом прекращения войны на Донбассе было "сесть и поговорить с глазу на глаз с Путиным по-человечески".

Видео 24 канала: все о нормандской встрече

► Дело об убийстве Шеремета

12 декабря 2019 года полиция неожиданно устраивает вечерний брифинг для журналистов, где называет фамилии подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Там обвиняют в закладке взрывчатки военного певца и детского врача-кардиолога. Их задерживают и сажают за решетку, несмотря на то, что собранные следствием доказательства косвенные и мотивы непонятны. После брифинга силовиков осталось действительно больше вопросов чем ответов. Отчет МВД вызвал скепсис и даже возмущение. Говорят, что брифинг собрали не случайно именно за несколько недель до завершения анонсированного срока каденции Авакова.

Видео: что известно о деле Шеремета

► Казино

Полиция и СБУ по всей стране массово начали накрывать подпольные казино и игровые залы.

Больше об игорном бизнесе – читайтет здесь.

► Гривна

Национальная валюта с лета показывает свое укрепление.

Видео: об экономических достижениях и падениях 2019 года смотрите в блоге Сергея Фурсы