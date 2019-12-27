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      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
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      24 Канал Программы Политическая анатомия
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      События, которые потрясли Украину в 2019 году: фото и видео

      Политическая анатомия 67 Читати новину українською

      В эфире 24 канала ведущие Дария Кудимова, Артем Овдиенко и Олег Рыбачук обсудили все важнейшие политические события 2019 года.

      Декабрь 2018 – январь 2019

      Зеленский идет в президенты, новогоднее обращение

      Канал "1+1" за несколько минут до полуночи вместо традиционного приветствия президента поставили в эфир поздравление от шоумена и актера Владимира Зеленского.

      Итоги-2019: что изменилось в отношениях Украины и Россиии

      Видео: обращение Зеленского в новогоднюю ночь

      Январь

      Вакарчук не идет в президенты

      Певец и теперь нардеп от "Голоса" Святослав Вакарчук 28 января 2019 года заявил, что он не будет участвовать в президентской гонке. Интересно, что социологи как раз прогнозировали, что если бы музыкант все таки баллотировался, то оттянул бы минимум половину электората Зеленского.

      Март

      Предвыборная кампания

      Предвыборная кампания отличилась жесткой и яркой борьбой: обмен видеообращениями между Порошенко и Зеленским, призывы сдать анализы, дебаты.

      Сделки в Укроборонпроме

      Украина узнает о сделках в Укроборонпроме, о причастности к хищению армии отцом и сыном Гладковскими-Свинарчуками, которые пользуясь служебным положением в СНБО, заставляют государственные оборонные предприятия покупать у них откровенный хлам по завышенным втрое ценам.

      О сделках читайте здесь: Сколько денег заработали главные фигуранты коррупционной схемы в Укроборонпроме: расследование

      Первый тур выборов

      В последний день марта украинцы пошли выбирать шестого президента страны. И если фаворит гонки был очевидным почти с первых дней, то наибольшей интригой оставалось то, кто встретится с этим фаворитом во втором туре. Социологические опросы неоднократно отдавали второе место в рейтинге Юлии Тимошенко. Однако это место занял Петр Порошенко.

      Апрель

      Второй тур выборов

      В воскресенье, 21 апреля, вся страна пошла уже окончательно выбирать шестого президента. И с потрясающим результатом в 73% победил Владимир Зеленский.

      Больше о президентских выборах 2019 – читайте здесь.

      Май

      Инаугурация

      Интригой оставался вопрос, распустит ли президент Зеленский парламент 8-го созыва, которому и так оставалось работать несколько месяцев. Проще было не трогать, но Зеленский решил иначе. И так начался старт предвыборной парламентской кампании.

      Видео: инаугурация Зеленского

       Старт парламентской кампании

      Разогнанная Верховная Рада 8-го созыва продолжает работать, но инициативы президента Зеленского преимущественно саботирует. Тем временем начинается подготовка к внеочередным выборам.

      Зеленский быстро ищет себе будущих депутатов. Главный критерий отбора – чтобы это было новое лицо, без политического прошлого. Не только для «слуг народа» этот парламентский забег оказался дебютным. О готовности ввести в совет "новые лица" заявил и Святослав Вакарчук. Все члены "Голоса" не имели до того момента никакого политического опыта, если не считать 9-месячного депутатства самого Вакарчука в Раде 6-го созыва.

      Конкуренцию новичкам в этой гонке составили такие "старожилы" украинской политики, как Тимошенко, Ляшко, Медведчук и Порошенко.

      Больше о парламентских выборах 2019 – читайте здесь.

      Август

      Парад

      Подготовка ко Дню Независимости разделила общество на "за" и "против" из-за решения Зеленского не проводить традиционного парада, а сэкономленные деньги, мол, отдать защитникам напрямую. Впервые вместо военного парада на Крещатике прошло "Шествие достоинства". А военные, волонтеры и ветераны, несогласные с таким решением, организовали собственный альтернативный Марш защитников Украины.

      Видео празднования Дня Независимости:

      ► Новая Рада

      С 29 августа начинает работать парламент 9-го созыва с невиданным до сих пор парламентским большинством от "Слуги народа".

      Топ должностных лиц 2019: самые громкие назначения Зеленского

      Турборежим

      Все разговоры о турборежиме Рады 9-го созыва, как оказалось, были немного преувеличением. Ведь по статистике, не намного больше законов от своих предшественников приняли вновь избранные парламентарии. Просто принимали много законов в течение одного дня и часто заседали вечером и ночью.

      Видео: как происходило торжественное заседание Верховной Рады

      ► Скандалы

      А вот в чем уж точно не было равных Раде 9-го созыва, так это в умении вызывать скандалы. Их за неполные четыре месяца этого года накопилось более чем достаточно.

      К теме: Самые громкие скандалы украинской политики в 2019 году

      Видео 24 канала о главных скандалы Рады 2019:

      Сентябрь

      Возвращение пленных

      7 сентября 2019 года Россия отдала нам наших пленных, состоялся обмен "35 на 35". Среди освобожденных были моряки, взятые россиянами в плен под Керченским мостом, а также Олег Сенцов и другие пленники Кремля.

      Видео: как происходил обмен пленными

      ► Трамп и Зеленский

      А уже через две недели после первой маленькой победы Зеленского, грянул и первый международный скандал с участием украинского президента. Который фактически запустил процедуру импичмента президенту США. А все из-за телефонного разговора Зеленского и Трампа. Последнего заподозрили в том, что он давил на своего коллегу, чтобы тот возобновил расследование уголовного дела, в котором фигурирует сын главного оппонента Трампа на грядущих выборах – Джо Байдена. К тому же, Трамп мог шантажировать украинского гаранта прекращением американской военной помощи от США.

      О скандале из-за разговора Зеленского и Трампа – читайте здесь.

      Октябрь

      Пресс-марафон

      За 14 часов пресс-марафона Зеленский напрямую ответил более чем на триста вопросов от сотни журналистов.

      Полное видео пресс-марафона Зеленского:

      ► "Нет – капитуляции!"

      В конце октября все активнее на Банковой начинают говорить о возможной встрече с Путиным. Для Зеленского она – часть плана, как завершить войну – а значит и выполнить одно из своих основных обещаний. И пока Путин выдвигал все новые и новые условия для проведения нормандского формата, напряжение внутри общества нарастало. Общество и оппозиция начали рисовать президенту "красные линии", выходя на митинги и протесты.

      Видео марша "Нет – капитуляции" в Киеве:

      Ноябрь

      Трубу прорвало

      В ноябре вся страна розчаровалась в ГБР, а именно в его главе Романе Трубе. Из предполагаемой записи разговоров в его кабинете становится известно, что он весьма лоялен к действующей власти и делает все возможное, чтобы уберечь свой пост.

      О скандале с Трубой – читайте здесь.

      Декабрь

      Нормандские переговоры

      9 декабря "нормандская четверка", встречу которой несколько раз переносили, все таки садится за стол переговоров в Париже. Впервые за последние 3 года. Несмотря на предостережения и протесты, что новый президент может или "сдать Украину", или перейти "красные линии", такого не произошло. Собственно, как и кардинального прорыва относительно вопроса войны на Донбассе.

      Лидеры стран договорились об обмене пленными в формате "всех на всех" уже до нового года, а также о прекращении огня и частичном разведении сил на Донбассе. Кроме того, Украина обязалась "инкорпорировать" формулу Штайнмайера "в украинское законодательство". Но чуть ли не самое важное из всего – это то, что Зеленский имел возможность избавиться от иллюзий относительно Путина. Ведь раньше его рецептом прекращения войны на Донбассе было "сесть и поговорить с глазу на глаз с Путиным по-человечески".

      Видео 24 канала: все о нормандской встрече

      ► Дело об убийстве Шеремета

      12 декабря 2019 года полиция неожиданно устраивает вечерний брифинг для журналистов, где называет фамилии подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Там обвиняют в закладке взрывчатки военного певца и детского врача-кардиолога. Их задерживают и сажают за решетку, несмотря на то, что собранные следствием доказательства косвенные и мотивы непонятны. После брифинга силовиков осталось действительно больше вопросов чем ответов. Отчет МВД вызвал скепсис и даже возмущение. Говорят, что брифинг собрали не случайно именно за несколько недель до завершения анонсированного срока каденции Авакова.

      Видео: что известно о деле Шеремета

       

      ► Казино

      Полиция и СБУ по всей стране массово начали накрывать подпольные казино и игровые залы.

      Больше об игорном бизнесе – читайтет здесь.

      Гривна

      Национальная валюта с лета показывает свое укрепление.

      Видео: об экономических достижениях и падениях 2019 года смотрите в блоге Сергея Фурсы

       

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Слуга народа Итоги 2019 Политическая анатомия Верховная Рада Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019 Обмен пленными Выборы Президента 2019 Скандал Кабинет Министров Украины Убийство Павла Шеремета
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