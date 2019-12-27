08:03
27 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін підсів на наркоту? Кесарів розтин для тарганихи у РФ
      Вєсті Кремля
      20:46, 26 грудня
      Вєсті.UA: Ткаченко йде стопами Зеленського. Медведчук і його вигаданий світ
      Вєсті.UA
      19:51, 26 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Політична анатомія
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Події, які сколихнули Україну у 2019 році: фото та відео

      Політична анатомія 5 Читать новость на русском

      В ефірі 24 каналу ведучі Дарія Кудімова, Артем Овдієнко та Олег Рибачук обговорили усі найважливіші політичні події 2019 року.

      Грудень 2018 – січень 2019

      ► Зеленський іде в президенти, новорічне звернення

      Канал "1+1" за кілька хвилин до півночі замість традиційного привітання президента поставили в ефір привітання від шоумена та актора Володимира Зеленського.

      Підсумки-2019: що змінилося у відносинах між Україною і Росією

      Відео: звернення Зеленського у новорічну ніч

      Січень

      ► Вакарчук не йде в президенти

      Співак і тепер нардеп від "Голосу" Святослав Вакарчук 28 січня 2019 року, що він не братиме участі у президентських перегонах. Цікаво, що соціологи якраз прогнозували, що якби музикант таки балотувався, то відтягнув би щонайменше половину електоранту Зеленського.

      Березень

      ► Передвиборча кампанія

      Передвиборча кампанія відзначилася жорсткою та яскравою боротьбою: обмін відеозверненнями між Порошенком та Зеленським, заклики здайти аналізи, дебати.

      ► Оборудки в "Укроборонпромі"

      Україна дізнається про оборудки в "Укроборонпромі", про причетність до розкрадання армії батьком та сином Гладковськими-Свинарчуками, які користуючись службовим становищем в РНБО, примушують державні оборонні підприємства купувати в них відвертий мотлох за завищеними втричі цінами.

      Про оборудки читайте тут: Скільки грошей заробили головні фігуранти корупційної схеми в "Укроборонпромі": розслідування

      ► Перший тур виборів

      В останній день березня українці пішли обирати шостого президента країни. І якщо фаворит гонки був очевидним майже з перших днів, то найбільшою інтригою залишалося те, хто ж зустрінеться із цим фаворитом у другому турі. Соціологічні опитування раз у раз віддавали друге місце у рейтингу Юлії Тимошенко. Однак це місце зайняв в Петро Порошенко.

      Квітень

      ► Другий тур виборів

      В неділю, 21 квітня, уся країна пішла вже остаточно обирати шостого президента. І з приголомшливим результатом у 73% переміг Володимир Зеленський.

      Більше про президентські вибори 2019 – читайте тут.

      Травень

      ► Інавгурація

      Інтригою залишалося питання, чи розпустить президент Зеленський парламент 8-го скликання, якому і так залишалося працювати кілька місяців. Простіше його було не чіпати, але Зеленський вирішив інакше. І так почався старт передвиборчої парламентської кампанії.

      Відео: інавгурація Зеленського

      ► Старт парламентської кампанії

      Розігнана Верховна Рада 8-го скликання продовжує працювати, але ініціативи президента Зеленського переважно саботує. Тим час починається підготовка до позачергових виборів.

      Зеленський швидко шукає собі майбутніх депутатів. Головний критерій відбору – щоби це було нове обличчя, без політчиного минулого. Не тільки для "слуг народу" цей парламентський забіг виявився дебютним. Про готовність завести в раду "нові обличчя" заявив і Святослав Вакарчук. Всі члени "Голосу" не мали до того жодного політичного досвіду, якщо не враховувати 9-місячне депутатство самого Вакарчука у Раді 6-го скликання.

      Конкуренцію новачкам у цих перегонах склали такі "старожили" української політики, як Тимошенко, Ляшко, Медведчук та Порошенко.

      Більше про парламентські вибори 2019 – читайте тут.

      Серпень

      ► Парад

      Підготовка до Дня Незалежності розділила суспільство на "за" і "проти" через рішення Зеленського не проводити традиційного параду, а зекономлені гроші, мовляв, віддати захисникам напряму. Вперше замість військового параду на Хрещатику пройшла "Хода гідності". А військові, волонтери та ветерани, незгодні з таким рішенням, організували власний альтернативний Марш захисників України.

      Відео святкування Дня Незалежності:

      ► Нова Рада

      З 29 серпня починає працювати парламент 9-го скликання із небаченою дотепер парламентською більшістю від "Слуги народу".

      Топ посадовців 2019 року: найгучніші призначення Зеленського

      ► Турборежим

      Всі розмови про турборежим ради 9-го скликання, як виявилося, були трохи перебільшенням. Адже за статистикою, не набагато більше законів від своїх попередників ухвалили новообрані парламентарі. Просто ухвалювали багато законів впродовж одного дня та часто-густо засідали ввечері та вночі.

      Відео: як відбувалося урочисте засідання Верховної Ради

      ► Скандали

      А от у чому вже точно не було рівних Раді 9-го скликання, так це у вмінні спричиняти скандали. Їх за непові чотири місяці цього року назбиралося більш ніж достатньо.

      До теми: Найгучніші скандали української політики у 2019 році

      Відео 24 каналу про головні скандали Ради 2019 року:

      Вересень

      ► Повернення полонених

      7 вересня 2019 року Росія віддала нам наших полонених, відбувся обмін "35 на 35". Серед звільнених були моряки, узяті росіянами в полон під Керченським мостом, а також Олег Сенцов та інші бранці Кремля.

      Відео: як відбувався обмін полоненими

      ► Трамп і Зеленський

      А вже за два тижні після першої маленької перемоги Зеленського, грянув і перший міжнародний скандал за участі українського президента. Який, фактично, запустив процедуру імпічменту президенту США. А все через телефонну розмову Зеленського і Трампа. Останнього запідозрили у тому, що він тиснув на свого колегу, аби той поновив розслідування кримінальної справи, в якій фігурує син головного опонента Трампа на прийдешніх виборах – Джо Байдена. До того ж, Трамп міг шантажувати українського гаранта припиненням американської військової допомоги від США.

      Про скандал через розмову Зеленського і Трампа – читайте тут.

      Жовтень

      ► Прес-марафон

      За 14 годин прес-марафону Зеленський напряму відповів на більш ніж на триста питань від сотні журналістів.

      Повне відео пресмарафону Зеленського:

      ► "Ні – капітуляції!"

      Наприкінці жовтня все активніше на Банковій починають говорити про можливу зустріч із Путіним. Для Зеленського вона – частина плану, як завершити війну – а значить і виконати одну зі своїх основних обіцянок. І поки Путін висував все нові і нові умови для проведення нормандського формату, напруга всередині суспільства наростала. Сусіпільство й опозиція почали малювати президентові "червоні лінії", виходячи на мітинги і протести.

      Відео маршу "Ні – капітуляції" у Києві:

      Листопад

      ► Трубу прорвало

      В листопаді уся країна розчаровулася в ДБР, а саме в його чільникові Романові Трубі. Із ймовірного запису розмов в його кабінеті стає відомо, що він вельми лояльний до чинної влади і робить усе можливе, щоби вберегти свою посаду.

      Про скандал з Трубою – читайте тут.

      Грудень

      ► Нормандські перемовини

      9 грудня "нормандська четвірка", зустріч якої кілька разів переносили, таки сідає за стіл перемовин у Парижі. Вперше за останні 3 роки. Попри застереження і протести, що новий президент може чи то "здати Україну", чи перейти "червоні лінії", такого не сталося. Власне, як і кардинального прориву щодо питання війни на Донбасі.

      Лідери країн домовились про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" вже до нового року, а також про припинення вогню і часткове розведення сил на Донбасі. Окрім того, Україна зобов'язалася "нкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство". Але чи не найважливіше з того всього, – це те, що Зеленський мав можливість позбавитись ілюзій щодо Путіна. Адже раніше його рецептом припинення війни на Донбасі було "сісти і поговорити віч-на-віч з Путіним по-людські".

      Відео 24 каналу: все про нормандську зустріч

      ► Справа щодо вбивства Шеремета

      12 грудня 2019 року поліція несподівано влаштовує вечірній брифінг для журналістів, де називають прізвища підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Там закидають закладання вибухівки військовому співакові та дитячому лікарю-кардіологу. Їх затримують та загратовують, попри те, що зібрані слідством докази опосередковані та й мотиви незрозумілі. Після брифінгу силовиків залишилося направду більше питань ніж відповідей. Звіт МВС викликав скепсис і навіть обурення. Кажуть, що брифінг зібрали не випадково саме за кілька тижнів до завершення анонсованого терміну каденції Авакова.

      Відео: що відомо про справу Шеремета

      ► Казино

      Поліція та СБУ по всій країні масово почали накривати підпільні казино та гральні зали. 

      Більше про гральний бізнес – читайтет тут.

      ► Гривня

      Національна валюта від літа показує своє зміцнення.

      Відео: про економічні досягнення і падіння 2019 року дивіться у блозі Сергія Фурси

       

      Втрати року: хто з визначних особистостей помер у 2019-му
      сьогодні
      3121
      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Політична анатомія Підсумки 2019 Слуга народу Нормандська зустріч 2019 Верховна Рада Володимир Зеленський Вбивство Павла Шеремета Кабінет Міністрів України Скандал Президентські вибори 2019 Обмін полоненими Парламентські вибори 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:00 Події, які сколихнули Україну у 2019 році: фото та відео
      Артем Овдієнко 5
      сьогодні , 07:25 Втрати року: хто з визначних особистостей помер у 2019-му
      Світлана Попова 3121
      сьогодні , 07:01 Рейтинги-2019: як змінювалася популярність провідних політиків
      Інна Жолобович 1213
      сьогодні , 06:50 Тупості якось занадто багато, – Яна Зінкевич про суди у справі Шеремета
      Євгенія Мазур 2205
      26 грудня , 22:50 Новий рік 2020: як прикрасити дім до свят і не витратити зайвого
      Олена Булан 7288
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук