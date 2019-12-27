Події, які сколихнули Україну у 2019 році: фото та відео

В ефірі 24 каналу ведучі Дарія Кудімова, Артем Овдієнко та Олег Рибачук обговорили усі найважливіші політичні події 2019 року.

Грудень 2018 – січень 2019

► Зеленський іде в президенти, новорічне звернення

Канал "1+1" за кілька хвилин до півночі замість традиційного привітання президента поставили в ефір привітання від шоумена та актора Володимира Зеленського.

Підсумки-2019: що змінилося у відносинах між Україною і Росією

Відео: звернення Зеленського у новорічну ніч

Січень

► Вакарчук не йде в президенти

Співак і тепер нардеп від "Голосу" Святослав Вакарчук 28 січня 2019 року, що він не братиме участі у президентських перегонах. Цікаво, що соціологи якраз прогнозували, що якби музикант таки балотувався, то відтягнув би щонайменше половину електоранту Зеленського.

Березень

► Передвиборча кампанія

Передвиборча кампанія відзначилася жорсткою та яскравою боротьбою: обмін відеозверненнями між Порошенком та Зеленським, заклики здайти аналізи, дебати.

► Оборудки в "Укроборонпромі"

Україна дізнається про оборудки в "Укроборонпромі", про причетність до розкрадання армії батьком та сином Гладковськими-Свинарчуками, які користуючись службовим становищем в РНБО, примушують державні оборонні підприємства купувати в них відвертий мотлох за завищеними втричі цінами.

Про оборудки читайте тут: Скільки грошей заробили головні фігуранти корупційної схеми в "Укроборонпромі": розслідування

► Перший тур виборів

В останній день березня українці пішли обирати шостого президента країни. І якщо фаворит гонки був очевидним майже з перших днів, то найбільшою інтригою залишалося те, хто ж зустрінеться із цим фаворитом у другому турі. Соціологічні опитування раз у раз віддавали друге місце у рейтингу Юлії Тимошенко. Однак це місце зайняв в Петро Порошенко.

Квітень

► Другий тур виборів

В неділю, 21 квітня, уся країна пішла вже остаточно обирати шостого президента. І з приголомшливим результатом у 73% переміг Володимир Зеленський.

Більше про президентські вибори 2019 – читайте тут.

Травень

► Інавгурація

Інтригою залишалося питання, чи розпустить президент Зеленський парламент 8-го скликання, якому і так залишалося працювати кілька місяців. Простіше його було не чіпати, але Зеленський вирішив інакше. І так почався старт передвиборчої парламентської кампанії.

Відео: інавгурація Зеленського

► Старт парламентської кампанії

Розігнана Верховна Рада 8-го скликання продовжує працювати, але ініціативи президента Зеленського переважно саботує. Тим час починається підготовка до позачергових виборів.

Зеленський швидко шукає собі майбутніх депутатів. Головний критерій відбору – щоби це було нове обличчя, без політчиного минулого. Не тільки для "слуг народу" цей парламентський забіг виявився дебютним. Про готовність завести в раду "нові обличчя" заявив і Святослав Вакарчук. Всі члени "Голосу" не мали до того жодного політичного досвіду, якщо не враховувати 9-місячне депутатство самого Вакарчука у Раді 6-го скликання.

Конкуренцію новачкам у цих перегонах склали такі "старожили" української політики, як Тимошенко, Ляшко, Медведчук та Порошенко.

Більше про парламентські вибори 2019 – читайте тут.

Серпень

► Парад

Підготовка до Дня Незалежності розділила суспільство на "за" і "проти" через рішення Зеленського не проводити традиційного параду, а зекономлені гроші, мовляв, віддати захисникам напряму. Вперше замість військового параду на Хрещатику пройшла "Хода гідності". А військові, волонтери та ветерани, незгодні з таким рішенням, організували власний альтернативний Марш захисників України.

Відео святкування Дня Незалежності:

► Нова Рада

З 29 серпня починає працювати парламент 9-го скликання із небаченою дотепер парламентською більшістю від "Слуги народу".

Топ посадовців 2019 року: найгучніші призначення Зеленського

► Турборежим

Всі розмови про турборежим ради 9-го скликання, як виявилося, були трохи перебільшенням. Адже за статистикою, не набагато більше законів від своїх попередників ухвалили новообрані парламентарі. Просто ухвалювали багато законів впродовж одного дня та часто-густо засідали ввечері та вночі.

Відео: як відбувалося урочисте засідання Верховної Ради

► Скандали

А от у чому вже точно не було рівних Раді 9-го скликання, так це у вмінні спричиняти скандали. Їх за непові чотири місяці цього року назбиралося більш ніж достатньо.

До теми: Найгучніші скандали української політики у 2019 році

Відео 24 каналу про головні скандали Ради 2019 року:

Вересень

► Повернення полонених

7 вересня 2019 року Росія віддала нам наших полонених, відбувся обмін "35 на 35". Серед звільнених були моряки, узяті росіянами в полон під Керченським мостом, а також Олег Сенцов та інші бранці Кремля.

Відео: як відбувався обмін полоненими

► Трамп і Зеленський

А вже за два тижні після першої маленької перемоги Зеленського, грянув і перший міжнародний скандал за участі українського президента. Який, фактично, запустив процедуру імпічменту президенту США. А все через телефонну розмову Зеленського і Трампа. Останнього запідозрили у тому, що він тиснув на свого колегу, аби той поновив розслідування кримінальної справи, в якій фігурує син головного опонента Трампа на прийдешніх виборах – Джо Байдена. До того ж, Трамп міг шантажувати українського гаранта припиненням американської військової допомоги від США.

Про скандал через розмову Зеленського і Трампа – читайте тут.

Жовтень

► Прес-марафон

За 14 годин прес-марафону Зеленський напряму відповів на більш ніж на триста питань від сотні журналістів.

Повне відео пресмарафону Зеленського:

► "Ні – капітуляції!"

Наприкінці жовтня все активніше на Банковій починають говорити про можливу зустріч із Путіним. Для Зеленського вона – частина плану, як завершити війну – а значить і виконати одну зі своїх основних обіцянок. І поки Путін висував все нові і нові умови для проведення нормандського формату, напруга всередині суспільства наростала. Сусіпільство й опозиція почали малювати президентові "червоні лінії", виходячи на мітинги і протести.

Відео маршу "Ні – капітуляції" у Києві:

Листопад

► Трубу прорвало

В листопаді уся країна розчаровулася в ДБР, а саме в його чільникові Романові Трубі. Із ймовірного запису розмов в його кабінеті стає відомо, що він вельми лояльний до чинної влади і робить усе можливе, щоби вберегти свою посаду.

Про скандал з Трубою – читайте тут.

Грудень

► Нормандські перемовини

9 грудня "нормандська четвірка", зустріч якої кілька разів переносили, таки сідає за стіл перемовин у Парижі. Вперше за останні 3 роки. Попри застереження і протести, що новий президент може чи то "здати Україну", чи перейти "червоні лінії", такого не сталося. Власне, як і кардинального прориву щодо питання війни на Донбасі.

Лідери країн домовились про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" вже до нового року, а також про припинення вогню і часткове розведення сил на Донбасі. Окрім того, Україна зобов'язалася "нкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство". Але чи не найважливіше з того всього, – це те, що Зеленський мав можливість позбавитись ілюзій щодо Путіна. Адже раніше його рецептом припинення війни на Донбасі було "сісти і поговорити віч-на-віч з Путіним по-людські".

Відео 24 каналу: все про нормандську зустріч

► Справа щодо вбивства Шеремета

12 грудня 2019 року поліція несподівано влаштовує вечірній брифінг для журналістів, де називають прізвища підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Там закидають закладання вибухівки військовому співакові та дитячому лікарю-кардіологу. Їх затримують та загратовують, попри те, що зібрані слідством докази опосередковані та й мотиви незрозумілі. Після брифінгу силовиків залишилося направду більше питань ніж відповідей. Звіт МВС викликав скепсис і навіть обурення. Кажуть, що брифінг зібрали не випадково саме за кілька тижнів до завершення анонсованого терміну каденції Авакова.

Відео: що відомо про справу Шеремета

► Казино

Поліція та СБУ по всій країні масово почали накривати підпільні казино та гральні зали.

Більше про гральний бізнес – читайтет тут.

► Гривня

Національна валюта від літа показує своє зміцнення.

Відео: про економічні досягнення і падіння 2019 року дивіться у блозі Сергія Фурси