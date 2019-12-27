Події, які сколихнули Україну у 2019 році: фото та відео
В ефірі 24 каналу ведучі Дарія Кудімова, Артем Овдієнко та Олег Рибачук обговорили усі найважливіші політичні події 2019 року.
Грудень 2018 – січень 2019
► Зеленський іде в президенти, новорічне звернення
Канал "1+1" за кілька хвилин до півночі замість традиційного привітання президента поставили в ефір привітання від шоумена та актора Володимира Зеленського.
Підсумки-2019: що змінилося у відносинах між Україною і Росією
Відео: звернення Зеленського у новорічну ніч
Січень
► Вакарчук не йде в президенти
Співак і тепер нардеп від "Голосу" Святослав Вакарчук 28 січня 2019 року, що він не братиме участі у президентських перегонах. Цікаво, що соціологи якраз прогнозували, що якби музикант таки балотувався, то відтягнув би щонайменше половину електоранту Зеленського.
Березень
► Передвиборча кампанія
Передвиборча кампанія відзначилася жорсткою та яскравою боротьбою: обмін відеозверненнями між Порошенком та Зеленським, заклики здайти аналізи, дебати.
► Оборудки в "Укроборонпромі"
Україна дізнається про оборудки в "Укроборонпромі", про причетність до розкрадання армії батьком та сином Гладковськими-Свинарчуками, які користуючись службовим становищем в РНБО, примушують державні оборонні підприємства купувати в них відвертий мотлох за завищеними втричі цінами.
Про оборудки читайте тут: Скільки грошей заробили головні фігуранти корупційної схеми в "Укроборонпромі": розслідування
► Перший тур виборів
В останній день березня українці пішли обирати шостого президента країни. І якщо фаворит гонки був очевидним майже з перших днів, то найбільшою інтригою залишалося те, хто ж зустрінеться із цим фаворитом у другому турі. Соціологічні опитування раз у раз віддавали друге місце у рейтингу Юлії Тимошенко. Однак це місце зайняв в Петро Порошенко.
Квітень
► Другий тур виборів
В неділю, 21 квітня, уся країна пішла вже остаточно обирати шостого президента. І з приголомшливим результатом у 73% переміг Володимир Зеленський.
Більше про президентські вибори 2019 – читайте тут.
Травень
► Інавгурація
Інтригою залишалося питання, чи розпустить президент Зеленський парламент 8-го скликання, якому і так залишалося працювати кілька місяців. Простіше його було не чіпати, але Зеленський вирішив інакше. І так почався старт передвиборчої парламентської кампанії.
Відео: інавгурація Зеленського
► Старт парламентської кампанії
Розігнана Верховна Рада 8-го скликання продовжує працювати, але ініціативи президента Зеленського переважно саботує. Тим час починається підготовка до позачергових виборів.
Зеленський швидко шукає собі майбутніх депутатів. Головний критерій відбору – щоби це було нове обличчя, без політчиного минулого. Не тільки для "слуг народу" цей парламентський забіг виявився дебютним. Про готовність завести в раду "нові обличчя" заявив і Святослав Вакарчук. Всі члени "Голосу" не мали до того жодного політичного досвіду, якщо не враховувати 9-місячне депутатство самого Вакарчука у Раді 6-го скликання.
Конкуренцію новачкам у цих перегонах склали такі "старожили" української політики, як Тимошенко, Ляшко, Медведчук та Порошенко.
Більше про парламентські вибори 2019 – читайте тут.
Серпень
► Парад
Підготовка до Дня Незалежності розділила суспільство на "за" і "проти" через рішення Зеленського не проводити традиційного параду, а зекономлені гроші, мовляв, віддати захисникам напряму. Вперше замість військового параду на Хрещатику пройшла "Хода гідності". А військові, волонтери та ветерани, незгодні з таким рішенням, організували власний альтернативний Марш захисників України.
Відео святкування Дня Незалежності:
► Нова Рада
З 29 серпня починає працювати парламент 9-го скликання із небаченою дотепер парламентською більшістю від "Слуги народу".
Топ посадовців 2019 року: найгучніші призначення Зеленського
► Турборежим
Всі розмови про турборежим ради 9-го скликання, як виявилося, були трохи перебільшенням. Адже за статистикою, не набагато більше законів від своїх попередників ухвалили новообрані парламентарі. Просто ухвалювали багато законів впродовж одного дня та часто-густо засідали ввечері та вночі.
Відео: як відбувалося урочисте засідання Верховної Ради
► Скандали
А от у чому вже точно не було рівних Раді 9-го скликання, так це у вмінні спричиняти скандали. Їх за непові чотири місяці цього року назбиралося більш ніж достатньо.
До теми: Найгучніші скандали української політики у 2019 році
Відео 24 каналу про головні скандали Ради 2019 року:
Вересень
► Повернення полонених
7 вересня 2019 року Росія віддала нам наших полонених, відбувся обмін "35 на 35". Серед звільнених були моряки, узяті росіянами в полон під Керченським мостом, а також Олег Сенцов та інші бранці Кремля.
Відео: як відбувався обмін полоненими
► Трамп і Зеленський
А вже за два тижні після першої маленької перемоги Зеленського, грянув і перший міжнародний скандал за участі українського президента. Який, фактично, запустив процедуру імпічменту президенту США. А все через телефонну розмову Зеленського і Трампа. Останнього запідозрили у тому, що він тиснув на свого колегу, аби той поновив розслідування кримінальної справи, в якій фігурує син головного опонента Трампа на прийдешніх виборах – Джо Байдена. До того ж, Трамп міг шантажувати українського гаранта припиненням американської військової допомоги від США.
Про скандал через розмову Зеленського і Трампа – читайте тут.
Жовтень
► Прес-марафон
За 14 годин прес-марафону Зеленський напряму відповів на більш ніж на триста питань від сотні журналістів.
Повне відео пресмарафону Зеленського:
► "Ні – капітуляції!"
Наприкінці жовтня все активніше на Банковій починають говорити про можливу зустріч із Путіним. Для Зеленського вона – частина плану, як завершити війну – а значить і виконати одну зі своїх основних обіцянок. І поки Путін висував все нові і нові умови для проведення нормандського формату, напруга всередині суспільства наростала. Сусіпільство й опозиція почали малювати президентові "червоні лінії", виходячи на мітинги і протести.
Відео маршу "Ні – капітуляції" у Києві:
Листопад
► Трубу прорвало
В листопаді уся країна розчаровулася в ДБР, а саме в його чільникові Романові Трубі. Із ймовірного запису розмов в його кабінеті стає відомо, що він вельми лояльний до чинної влади і робить усе можливе, щоби вберегти свою посаду.
Про скандал з Трубою – читайте тут.
Грудень
► Нормандські перемовини
9 грудня "нормандська четвірка", зустріч якої кілька разів переносили, таки сідає за стіл перемовин у Парижі. Вперше за останні 3 роки. Попри застереження і протести, що новий президент може чи то "здати Україну", чи перейти "червоні лінії", такого не сталося. Власне, як і кардинального прориву щодо питання війни на Донбасі.
Лідери країн домовились про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" вже до нового року, а також про припинення вогню і часткове розведення сил на Донбасі. Окрім того, Україна зобов'язалася "нкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство". Але чи не найважливіше з того всього, – це те, що Зеленський мав можливість позбавитись ілюзій щодо Путіна. Адже раніше його рецептом припинення війни на Донбасі було "сісти і поговорити віч-на-віч з Путіним по-людські".
Відео 24 каналу: все про нормандську зустріч
► Справа щодо вбивства Шеремета
12 грудня 2019 року поліція несподівано влаштовує вечірній брифінг для журналістів, де називають прізвища підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Там закидають закладання вибухівки військовому співакові та дитячому лікарю-кардіологу. Їх затримують та загратовують, попри те, що зібрані слідством докази опосередковані та й мотиви незрозумілі. Після брифінгу силовиків залишилося направду більше питань ніж відповідей. Звіт МВС викликав скепсис і навіть обурення. Кажуть, що брифінг зібрали не випадково саме за кілька тижнів до завершення анонсованого терміну каденції Авакова.
Відео: що відомо про справу Шеремета
► Казино
Поліція та СБУ по всій країні масово почали накривати підпільні казино та гральні зали.
Більше про гральний бізнес – читайтет тут.
► Гривня
Національна валюта від літа показує своє зміцнення.
Відео: про економічні досягнення і падіння 2019 року дивіться у блозі Сергія Фурси