Об этом сообщают российские СМИ. Кроме этого, на одной из улиц Сочи образовалась плотина из 10 автомобилей, передает 24 Канал
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В Сочи непогода привела к наводнению
Очевидцы рассказали, что из-за мощных ливней в Сочи образовалась стихийная река, которая сносит все на своем пути. Так, "большая вода" якобы затопила несколько домов, а также добралась до первых этажей зданий.
В Сочи из-за ливня образовалась стихийная река: смотрите видео
Также один из россиян из города Хоста, близ Сочи, жалуется, что "ручей видно невероятно хорошо". Между тем, российские пропагандисты уверяют, что на местах подтоплений якобы работают спасатели.
В Сочи "просто замечательно" видна река: смотрите видео
Также на кадрах хорошо видно, что несколько машин наводнение просто снесло и разгромило. Кроме того, власти якобы переселяют жителей одного из районов Сочи, поскольку не могут ликвидировать последствия непогоды.
Вода в Сочи снесла автомобили: смотрите видео
Также местные власти предупредили отдыхающих, которые собирались в Сочи в ближайшее время, что в городе будет действовать штормовое предупреждение. Оно продлится до конца дня 10 июля.
Пострадавших в результате наводнения якобы нет
Российские пропагандисты говорят, что в результате наводнения в Сочи пострадавших якобы нет. Кроме того, по данным синоптиков, непогода в городе продлится еще до среды 12 июля.
Непогода в Сочи снесла автомобили: смотрите видео
Впоследствии стало известно, что наводнение снесло около 10 автомобилей. Однако количество разбитых машин может быть больше.
Рика снесла машины в Сочи: смотрите видео
Несмотря на то, что в Хостинском районе города подтопили несколько домов, жителей не стали эвакуировать. Сотрудники МНС откачивают воду. Также пострадала дорожная инфраструктура, но общественный транспорт продолжает работать.
Недавно затопило еще один регион России
- Кавказский регион в России Северная Осетия 18 июня накрыли мощные ливни, из-за чего населенные пункты затопило. Во Владикавказе фиксировали массовые разрушения, а некоторые поселки вообще остались без электроэнергии.
- Очевидцы сообщали, что вода рушила все на своем пути. Поэтому во Владикавказе ввели чрезвычайное положение.
- После массовых разрушений жителей региона начали эвакуировать. Кроме того, в некоторых населенных пунктах начали сходить селевые потоки, из-за чего некоторые дороги оказались заблокированными.