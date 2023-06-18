О непогоде сообщают российские телеграм-каналы. Из-за затопления местные власти ввели чрезвычайное положение во Владикавказе, сообщает 24 Канал.
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Вода смывала все на своем пути
Сильные ливни накрыли Южную Осетию на выходных. Поэтому улицы оказались затопленными, а вода разрушает все на своем пути – газопроводы, дома, деревья, сносит автомобили и т.д.
Вода сносила все на своем пути: смотрите видео
Среди наиболее затопленных оказалась столица так называемой "республики" – Владикавказ. Также пострадали населенные пункты Южное, Дачное, Кувандон.
Затопленные улицы Владикавказа: смотрите видео
Затопило столицу Южной Осетии: смотрите видео
Из-за ливней на дороге заблокировало автомобили: смотрите видео
Из-за массовых разрушений жителей начали эвакуировать. Кроме того, в некоторых населенных пунктах начали сходить селевые потоки, из-за чего некоторые дороги оказались заблокированными. Впоследствии чрезвычайное положение было введено и во всем Пригородном районе Южной Осетии.
Кроме того, из-за непогоды во Владикавказе пришлось закрыть аэропорт на неизвестный срок. Все российские спецслужбы начали работать, чтобы ликвидировать разрушения, нанесенные стихией.
Спецслужбы работают на затопленных улицах: смотрите видео
Затопило АЗС во Владикавказе: смотрите видео
Непогода надвигается на россиян
- В конце мая затопило оккупированный Симферополь. Ливни были настолько мощными, что улицы оказались под водой. Из-за непогоды в Крыму на дорогах образовались пробки. По словам пропагандистов, затопило десятки домов и частных подворий.
- Также по колено в воде оказался российский Владивосток. Мощный ливень затопил улицы, и стихия начала сносить все на своем пути. Уровень воды в городе поднялся настолько, что автомобили скорее плывут, чем едут. Поэтому люди начали выезжать из города, чем спровоцировали огромные пробки.
- На головы россиян льется не только ливень, но и надвигается торнадо. Кстати, его 3 июня зафиксировали в Самарской области. Ненастье сопровождал огромный град, а высота торнадо достигала 1 километра. Это очень испугало россиян, поэтому они быстро начали выезжать из области.