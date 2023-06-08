На улицах и выездах из Владивостока уже образовались многокилометровые пробки, а шквальный ливень не только подтапливает город, но и сносит деревья. Российские СМИ уже сообщили о введении режима повышенной готовности, передает 24 Канал.

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Что известно о подтоплении Владивостока

Дождь во Владивостоке все еще не прекратился. По прогнозам местных синоптиков, ливень будет продолжаться еще не менее двух дней. В городе с 18:00 8 июня по 09:00 13 июня будет действовать режим повышенной готовности.

Где на карте расположен Владивосток

Россияне пытаются как можно скорее выбраться из города, и поэтому на дорогах образуются длинные пробки. Под одним из мостов во Владивостоке в результате дождя произошел обвал грунта, а на улице Хабаровской огромная ветка упала на припаркованный автомобиль.

Уровень воды в городе поднялся настолько, что машины скорее плывут, а не едут. Уже известно об одной маршрутке, которую полностью затопило.

Но ненастье до ночи должно только усилиться – синоптики прогнозируют, что скорость ветра достигнет 23 метров в секунду, а ливень не прекратится до вторника.

Владивосток затапливает дождем / Видео из соцсетей

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