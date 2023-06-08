На вулицях і виїздах з Владивостока вже утворилися багатокілометрові затори, а шквальна злива не тільки підтоплює місто, але і зносить дерева. Російські ЗМІ вже повідомили про запровадження режиму підвищеної готовності, передає 24 Канал.
Читайте також "Вода сунула ніби танк": як живе затоплений Херсон після підриву Каховської ГЕС
Що відомо про підтоплення Владивостока
Дощ у Владивостоці все ще не припинився. За прогнозами місцевих синоптиків, злива продовжуватиметься ще щонайменше два дні. В місті з 18:00 8 червня до 09:00 13 червня діятиме режим підвищеної готовності.
Де на карті розташований Владивосток
Росіяни намагаються якомога швидше вибратися з міста, і через це на дорогах утворюються довгі затори. Під одним з мостів у Владивостоці внаслідок дощу стався обвал ґрунту, а на вулиці Хабаровській величезна гілка впала на припарковану автівку.
Рівень води у місті піднявся настільки, що машини вже радше пливуть, а не їдуть. Вже відомо про одну маршрутку, яку повністю затопило.
Та негода до ночі має тільки посилитися – синоптики прогнозують, що швидкість вітру досягне 23 метрів на секунду, а злива не припиниться до вівторка.
Владивосток затоплює дощем / Відео з соцмереж
Окупанти підірвали Каховську ГЕС: останні новини
- Підрив Каховської ГЕС росіянами може негативно вплинути не тільки на екологію, але і на економіку України. Екологи повідомляють, що через теракт цьогоріч урожай в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях під загрозою.
- Вибух на дамбі спричинив також і масовий мор риби. У Дніпропетровській ОВА розповіли, що через дії росіян вже загинули 850 кілограмів біоресурсів.
- Вода в Херсонській області прибуватиме ще кілька днів, а спадати почне аж у 20-х числах червня. Тільки після цього можливо буде оцінити шкоду, яку завдала Росія підривом ГЕС.