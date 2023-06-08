На вулицях і виїздах з Владивостока вже утворилися багатокілометрові затори, а шквальна злива не тільки підтоплює місто, але і зносить дерева. Російські ЗМІ вже повідомили про запровадження режиму підвищеної готовності, передає 24 Канал.

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Що відомо про підтоплення Владивостока

Дощ у Владивостоці все ще не припинився. За прогнозами місцевих синоптиків, злива продовжуватиметься ще щонайменше два дні. В місті з 18:00 8 червня до 09:00 13 червня діятиме режим підвищеної готовності.

Де на карті розташований Владивосток

Росіяни намагаються якомога швидше вибратися з міста, і через це на дорогах утворюються довгі затори. Під одним з мостів у Владивостоці внаслідок дощу стався обвал ґрунту, а на вулиці Хабаровській величезна гілка впала на припарковану автівку.

Рівень води у місті піднявся настільки, що машини вже радше пливуть, а не їдуть. Вже відомо про одну маршрутку, яку повністю затопило.

Та негода до ночі має тільки посилитися – синоптики прогнозують, що швидкість вітру досягне 23 метрів на секунду, а злива не припиниться до вівторка.

Владивосток затоплює дощем / Відео з соцмереж

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