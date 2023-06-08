Вранці 8 червня глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак записав звернення, у якому розповів про екоцид через руйнування греблі гідроелектростанцій на Дніпрі. Загалом внаслідок цього уже загинуло 850 кілограмів біоресурсів.

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За словами посадовця, найбільше від гибелі риби постраждали Мар'їнська та Зеленодольська громади області. Власне, спричинений екоцид тим, що Каховське водосховище зараз стрімко міліє – вода з нього витікає через те, що росіяни зруйнували дамбу.

Загинуло понад 850 кілограмів біоресурсів. Збитки, завдані росіянами рибному господарству області – більш ніж 7,6 мільйона гривень,

– констатував Лисак.

Разом з тим він зазначив, що вже вдалось очистити берегову лінію від мертвої риби, однак тепер відбувається процес її утилізації.

Яка ситуація на Дніпропетровщині з мором риби: пояснення від Лисака

Руйнування Каховської ГЕС