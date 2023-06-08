Сім'ю вдалося врятувати з сірої зони. Це не єдині люди, які там перебувають та потребують допомоги, в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, пише 24 Канал.
До теми Вилізли на дах, коли прибула вода, – хлопчик, якого з сім'єю врятували з-під окупованих Олешок
Враховуючи, що це не єдина родина, яка потребує допомоги і є ще люди, які перебувають там і можуть бути врятованими, деталі будуть пізніше,
– наголосила Наталія Гуменюк.
Зауважимо, що українські захисники вже евакуювали цю сім'ю до Херсона. Окрім людей, врятували також їхню кішку.
Дізнайтеся більше Люди сидять на дахах, рівень води росте, триває евакуація: головне про підрив Каховської ГЕС
Зворушлива історія порятунку
- Вранці 7 червня українські захисники фіксували наслідки затоплення Херсонщини через підрив окупантами Каховської ГЕС.
- Під Олешками, у дачному кооперативі "Чайки-2" жінка з дітьми на даху будинку благали про допомогу, адже їхній дім затопило.
- Коли хлопчик побачив дрон, він жестами почав просити про допомогу. Також у мережі повідомили координати будинку, сподіваючись, що хтось зможе цій сім'ї допомогти.
- За допомогою безпілотника наші воїни передали воду та їжу.
- Згодом для порятунку прибув човен. Жінку з дітьми евакуювали до Херсона. Їм надали всю необхідну допомогу.
- 12-річний Максим розповів, як йому з мамою та 4-річною сестрою довелося видиратися на горище через затоплення.
- Зауважимо, що журналісти також зафіксували на відео момент зустрічі дитини з військовим, який за допомогою дрона передав сім'ї воду. Захисник запитав: "Ти водичку спіймав? Я тобі скидав". Максим, побачивши військового, підбіг його обійняти і подякувати.