Семью удалось спасти из серой зоны. Это не единственные люди, которые там находятся и нуждаются в помощи, в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.
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Учитывая, что это не единственная семья, нуждающаяся в помощи и есть еще люди, которые находятся там и могут быть спасены, детали будут позже,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
Заметим, что украинские защитники уже эвакуировали эту семью в Херсон. Кроме людей, спасли их кошку.
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Трогательная история спасения
- Утром 7 июня украинские защитники фиксировали последствия затопления Херсонщины из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
- Под Олешками, в дачном кооперативе "Чайки-2" женщина с детьми на крыше дома умоляли о помощи, ведь их дом затопило.
- Когда мальчик увидел дрон, он жестами стал просить о помощи. Также в сети сообщили координаты дома, надеясь, что кто-нибудь сможет этой семье помочь.
- С помощью беспилотника наши воины передали воду и еду.
- Позже для спасения прибыла лодка. Женщину с детьми эвакуировали в Херсон. Им оказали всю необходимую помощь.
- 12-летний Максим рассказал, как ему с мамой и 4-летней сестрой пришлось карабкаться на чердак из-за затопления.
- Заметим, что журналисты также зафиксировали на видео момент встречи ребенка с военным, который с помощью дрона передал семье воду. Защитник спросил: "Ты водичку поймал? Я тебе сбрасывал". Максим, увидев военного, подбежал его обнять и поблагодарить.