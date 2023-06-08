Утром 8 июня глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак записал обращение, в котором рассказал об экоциде из-за разрушения плотины гидроэлектростанций на Днепре. Всего в результате этого уже погибли 850 килограммов биоресурсов.
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На какую сумму Россия нанесла ущерб
По словам чиновника, больше всего от гибели рыбы пострадали Марьинская и Зеленодольская общины области. Собственно, вызван экоцид тем, что Каховское водохранилище сейчас стремительно мелеет – вода из него вытекает из-за того, что россияне разрушили плотину.
Погибли более 850 килограммов биоресурсов. Ущерб, нанесенный россиянами рыбному хозяйству области – более 7,6 миллиона гривен,
– констатировал Лысак.
Вместе с тем, он отметил, что уже удалось очистить береговую линию от мертвой рыбы, однако теперь происходит процесс ее утилизации.
Какая ситуация на Днепропетровщине с гибелью рыбы: объяснение от Лысака
Разрушение Каховской ГЭС
- Российские захватчики взорвали дамбу в ночь на 6 июня, что повлекло затопление большого количества территорий Херсонской области и эвакуацию населения. Местные фактически были вынуждены бежать из собственных домов с животными на руках, поскольку их дома оказались под водой.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин констатировал, что по состоянию на утро 8 июня из-за подрыва ГЭС затоплено около 600 "квадратов" земель. Вода в среднем держится на уровне 5,61 метра.
- Важно, что Каховское водохранилище обеспечивало функционирование не только ГЭС, жизнь биоресурсов – в частности рыбы – а также охлаждало реакторы Запорожской АЭС, расположенной в пока еще оккупированном Энергодаре.
- Добавим, что на кремлевском телевидении никак не могут придумать убедительную версию того, что же произошло с дамбой. Обвинять в подрыве дамбы Украину не получается, ведь все знают, что гидроэлектростанцию контролировала Россия с первых недель вторжения.