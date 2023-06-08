Об этом 24 Каналу сказал заместитель главы общественного союза "Экологический совет Криворожья" Эдуард Горевой. По его словам, самые большие проблемы в результате подрыва дамбы будут с овощными культурами.

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"Это будет большой проблемой, в частности для экономики страны. Цена на овощную продукцию будет зависеть от того, какой урожай соберут на этих территориях. К сожалению, этот урожай под большой угрозой", – сказал Горевой.

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Ситуация с аграриями очень критическая – на территориях, подвергшихся подтоплению и орошаемых системами на водозаборе Днепра и Ингульца.

Как можно улучшить ситуацию

Проблему с орошением полей можно решить путем переноса водозаборов в русло самого Днепра, но не сразу.

"Водозаборы быстро перенести не удастся, поэтому оросительный сезон в этом году под большой угрозой. Без орошения климат не позволит выращивать эти культуры", – отметил Горевой.

Обратите внимание! После деоккупации Украине придется строить новую станцию на месте Каховской ГЭС. Разрушенные Россией постройки, к сожалению, не подлежат восстановлению.

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