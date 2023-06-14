В Сочи из-за сильных дождей с берегов вышла река Мацеста. Многие дороги и улицы уже ушли под воду, а дожди не прекратятся в ближайшие дни. Российские СМИ также сообщают, что местные власти объявили о возможной эвакуации из подтопленных домов, передает 24 Канал.
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В Сочи объявили об "опасном явлении"
По данным местных властей, только за час в ночь на 14 июня в Сочи выпало 15 миллиметров дождя. Во вторник дождь не прекратится, поэтому вышедшая из берегов река Мацеста может разлиться еще дальше. Больше всего подтоплений пострадал Хостинский район Сочи – там уже затопило улицы и помещения на первых этажах.
Смотрите, где Сочи находится на карте:
На этой неделе россиянам не удастся отдохнуть на курорте, ведь из-за подтопления в Сочи закрыли пляжи. Но плавать россияне теперь могут прямо в черте города, ведь выехать из Сочи стало очень сложно. Дороги превратились в реки и машины почти полностью покрыты водой.
Некоторые россияне пытались использовать лодки, однако и здесь все не прошло гладко, ведь ветер снес на затопленную дорогу немало деревьев.
В Сочи река Мацеста вышла из берегов / Видео из соцсетей
14 июня некоторые жители Сочи проснулись от воды в своих домах, а другие – из-за сирен, включенных местными властями. Кроме того, в городе уже объявили о возможной эвакуации из затопленных районов. Впрочем, пока мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщает, что жертв из-за затопления нет.
Вода повредила дома на шести улицах и газопровод. Уровень воды в городе продолжает подниматься.
Тем временем в другие города России недавно посетили "хлопки"
- В мае неизвестный беспилотник залетел на Кубань и поразил там нефтеперерабатывающий завод. Из-за "атаки" пожар вспыхнул в резервуаре Ильинского НПЗ.
- В конце мая неизвестные дроны залетели и в Москву и атаковали элитный район столицы России. Беспилотники атаковали дома, в результате чего в некоторых квартирах вылетели стекла.
- Днем раньше взрывы слышали и в Шебекино, что в Белгородской области. Там местные заметили дым от пожара, вызванного "хлопком", а затем в части города исчезла электроэнергия.