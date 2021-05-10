Социал-демократическая партия Германии выдвинула на пост канцлера действующего министра финансов Олафа Шольца. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября.

За кандидатуру главы Минфина отдали 96,2% голосов среди почти 600 делегатов СДПГ, которые участвовали в партийной конференции.

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Отмечается, что руководство партии ранее предложило Олафа Шольца на пост канцлера Германии, поэтому результат голосования не стал неожиданностью.

Выборы в Бундестаг

Три наиболее популярные немецкие политические силы уже официально определились с теми, кто поведет их на выборы в Бундестаг 26 сентября.

Консервативный блок с ХДС и ХСС выбрал Армин Лашета;

Партия "Зеленых" избрала Анналену Бербок;

СНДП, избежав затяжного процесса, выбрала Олафа Шольца.

Обратите внимание! Христианско-демократический союз 14 марта проиграл местные выборы в двух западных федеральных землях Германии.

Стоит отметить, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель в 2018 году заявила, что покинет свой пост в 2021 году и больше не будет баллотироваться.

В новогоднем обращении к гражданам политик еще раз подтвердила свое решение. Уже в январе ее партию – ХДС, официально возглавил Армин Лашет.