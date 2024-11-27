Об этом свидетельствует социологическое исследование Центра "Социальный мониторинг", передает 24 Канал со ссылкой на ZN.ua.

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У респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье?

Голоса поделились так:

Валерий Залужный – 27%;

Владимир Зеленский – 16%;

Петр Порошенко – 7%;

Кирилл Буданов – 6%;

Дмитрий Разумков – 4%;

Юлия Тимошенко – 4%;

Андрей Билецкий – 3%;

Сергей Притула – 2%;

Виталий Кличко – 2%;

Алексей Арестович – 1%;

Юрий Бойко – 1%;

Владимир Гройсман – 1%;

другой кандидат – 3%.

При этом 15% участников исследования затруднились дать ответ, а 10% вообще бы не участвовали в выборах.

У граждан также спросили, если бы можно было указать еще одного кандидата, кого бы вы выбрали?

Голоса поделились следующим образом:

Валерий Залужный – 15%;

Кирилл Буданов – 12%;

Владимир Зеленский – 6%;

Сергей Притула – 4%;

Дмитрий Разумков – 3%;

Петр Порошенко – 3%;

Юлия Тимошенко – 3%;

Андрей Билецкий – 3%;

Виталий Кличко – 2%;

Владимир Гройсман – 2%;

Алексей Арестович – 2%;

Юрий Бойко – 2%;

другой кандидат – 3%.

Поэтому общая ситуация на потенциальных президентских выборах, судя по результатам исследования, сложилась так:

Валерий Залужный – 42%;

Владимир Зеленский – 22%;

Кирилл Буданов – 18%;

Петр Порошенко – 10%;

Дмитрий Разумков – 7%;

Юлия Тимошенко – 6%;

Сергей Притула – 6%;

Андрей Билецкий – 6%;

Виталий Кличко – 4%;

Алексей Арестович – 3%;

Юрий Бойко – 3%;

Владимир Гройсман – 2%.

Опрос проведен методом телефонных интервью среди 1200 респондентов 15 – 21 ноября. Погрешность опроса составляет 1,8 – 2,9%. Это первое исследование, проведенное с начала широкомасштабного вторжения России, которое демонстрирует электоральные склонности украинцев во время большой войны.