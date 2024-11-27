Об этом свидетельствует социологическое исследование Центра "Социальный мониторинг", передает 24 Канал со ссылкой на ZN.ua.
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У респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье?
Голоса поделились так:
- Валерий Залужный – 27%;
- Владимир Зеленский – 16%;
- Петр Порошенко – 7%;
- Кирилл Буданов – 6%;
- Дмитрий Разумков – 4%;
- Юлия Тимошенко – 4%;
- Андрей Билецкий – 3%;
- Сергей Притула – 2%;
- Виталий Кличко – 2%;
- Алексей Арестович – 1%;
- Юрий Бойко – 1%;
- Владимир Гройсман – 1%;
- другой кандидат – 3%.
При этом 15% участников исследования затруднились дать ответ, а 10% вообще бы не участвовали в выборах.
У граждан также спросили, если бы можно было указать еще одного кандидата, кого бы вы выбрали?
Голоса поделились следующим образом:
- Валерий Залужный – 15%;
- Кирилл Буданов – 12%;
- Владимир Зеленский – 6%;
- Сергей Притула – 4%;
- Дмитрий Разумков – 3%;
- Петр Порошенко – 3%;
- Юлия Тимошенко – 3%;
- Андрей Билецкий – 3%;
- Виталий Кличко – 2%;
- Владимир Гройсман – 2%;
- Алексей Арестович – 2%;
- Юрий Бойко – 2%;
- другой кандидат – 3%.
Поэтому общая ситуация на потенциальных президентских выборах, судя по результатам исследования, сложилась так:
- Валерий Залужный – 42%;
- Владимир Зеленский – 22%;
- Кирилл Буданов – 18%;
- Петр Порошенко – 10%;
- Дмитрий Разумков – 7%;
- Юлия Тимошенко – 6%;
- Сергей Притула – 6%;
- Андрей Билецкий – 6%;
- Виталий Кличко – 4%;
- Алексей Арестович – 3%;
- Юрий Бойко – 3%;
- Владимир Гройсман – 2%.
Опрос проведен методом телефонных интервью среди 1200 респондентов 15 – 21 ноября. Погрешность опроса составляет 1,8 – 2,9%. Это первое исследование, проведенное с начала широкомасштабного вторжения России, которое демонстрирует электоральные склонности украинцев во время большой войны.