Про це свідчить соціологічне дослідження Центру "Соціальний моніторинг", передає 24 Канал із посиланням на ZN.ua.
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У респондентів спитали, за кого б вони проголосували, якби вибори президента України відбувались найближчої неділі?
Голоси поділились так:
- Валерій Залужний – 27%;
- Володимир Зеленський – 16%;
- Петро Порошенко – 7%;
- Кирило Буданов – 6%;
- Дмитро Разумков – 4%;
- Юлія Тимошенко – 4%;
- Андрій Білецький – 3%;
- Сергій Притула – 2%;
- Віталій Кличко – 2%;
- Олексій Арестович – 1%;
- Юрій Бойко – 1%;
- Володимир Гройсман – 1%;
- інший кандидат – 3%.
При цьому 15% учасників дослідження не змогли дати відповіді, а 10% взагалі б не брали участь у виборах.
У громадян також запитали, якби можна було вказати ще одного кандидата, кого б ви обрали?
Голоси поділились наступним чином:
- Валерій Залужний – 15%;
- Кирило Буданов – 12%;
- Володимир Зеленський – 6%;
- Сергій Притула – 4%;
- Дмитро Разумков – 3%;
- Петро Порошенко – 3%;
- Юлія Тимошенко – 3%;
- Андрій Білецький – 3%;
- Віталій Кличко – 2%;
- Володимир Гройсман – 2%;
- Олексій Арестович – 2%;
- Юрій Бойко – 2%;
- інший кандидат – 3%.
Відтак загальна ситуація на потенційних президентських виборах, судячи з результатів дослідження, склалась так:
- Валерій Залужний – 42%;
- Володимир Зеленський – 22%;
- Кирило Буданов – 18%;
- Петро Порошенко – 10%;
- Дмитро Разумков – 7%;
- Юлія Тимошенко – 6%;
- Сергій Притула – 6%;
- Андрій Білецький – 6%;
- Віталій Кличко – 4%;
- Олексій Арестович – 3%;
- Юрій Бойко – 3%;
- Володимир Гройсман – 2%.
Опитування проведене методом телефонних інтерв'ю серед 1200 респондентів 15 – 21 листопада. Похибка опитування складає 1,8 – 2,9%. Це перше дослідження, проведене з початку широкомасштабного вторгнення Росії, яке демонструє електоральні схильності українців під час великої війни.