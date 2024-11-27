Про це свідчить соціологічне дослідження Центру "Соціальний моніторинг", передає 24 Канал із посиланням на ZN.ua.

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У респондентів спитали, за кого б вони проголосували, якби вибори президента України відбувались найближчої неділі?

Голоси поділились так:

Валерій Залужний – 27%;

Володимир Зеленський – 16%;

Петро Порошенко – 7%;

Кирило Буданов – 6%;

Дмитро Разумков – 4%;

Юлія Тимошенко – 4%;

Андрій Білецький – 3%;

Сергій Притула – 2%;

Віталій Кличко – 2%;

Олексій Арестович – 1%;

Юрій Бойко – 1%;

Володимир Гройсман – 1%;

інший кандидат – 3%.

При цьому 15% учасників дослідження не змогли дати відповіді, а 10% взагалі б не брали участь у виборах.

У громадян також запитали, якби можна було вказати ще одного кандидата, кого б ви обрали?

Голоси поділились наступним чином:

Валерій Залужний – 15%;

Кирило Буданов – 12%;

Володимир Зеленський – 6%;

Сергій Притула – 4%;

Дмитро Разумков – 3%;

Петро Порошенко – 3%;

Юлія Тимошенко – 3%;

Андрій Білецький – 3%;

Віталій Кличко – 2%;

Володимир Гройсман – 2%;

Олексій Арестович – 2%;

Юрій Бойко – 2%;

інший кандидат – 3%.

Відтак загальна ситуація на потенційних президентських виборах, судячи з результатів дослідження, склалась так:

Валерій Залужний – 42%;

Володимир Зеленський – 22%;

Кирило Буданов – 18%;

Петро Порошенко – 10%;

Дмитро Разумков – 7%;

Юлія Тимошенко – 6%;

Сергій Притула – 6%;

Андрій Білецький – 6%;

Віталій Кличко – 4%;

Олексій Арестович – 3%;

Юрій Бойко – 3%;

Володимир Гройсман – 2%.

Опитування проведене методом телефонних інтерв'ю серед 1200 респондентів 15 – 21 листопада. Похибка опитування складає 1,8 – 2,9%. Це перше дослідження, проведене з початку широкомасштабного вторгнення Росії, яке демонструє електоральні схильності українців під час великої війни.