Абсолютное большинство граждан Украины не готово идти на территориальные компромиссы с врагом. Более 60% украинцев категорически не согласны с выводом Сил обороны из Донбасса в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы. В то же время согласиться на такой вариант готовы лишь 7% опрошенных.

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии.

Давление на украинцев не работает

Также социологи отмечают, что среди респондентов, опрошенных 8 – 9 октября, до объявления "дизельного соглашения" и последующего давления на Украину, 57% были категорически против. А среди респондентов, опрошенных 10 – 16 октября, – 62%.

Еще 35% опрошенных готовы рассматривать определенные варианты или соглашаться на компромисс при определенных жестких условиях (хотя часть из них не считает это идеальным выходом). И лишь 7% граждан заявили, что без колебаний поддержали бы подобный шаг ради скорейшего завершения боевых действий.

Таким образом, как свидетельствуют данные КМИС, давление на Украину не привело к тому, что население готово к такому компромиссу с врагом.

Даже на юге и востоке страны, которые непосредственно страдают от обстрелов и близости к фронту, более половины опрошенных – 51 – 60% – заявили, что СОУ из Донбасса выводить нельзя ни при каких обстоятельствах.

Детали опроса

Отмечается, что региональное распределение несущественно – половина или большинство граждан во всех областях Украины отвергают предложение о выводе украинских войск в обмен на гарантии безопасности.

Даже на Юге и Востоке страны, которые непосредственно страдают от обстрелов и близости к фронту, более половины опрошенных (51 – 60 %) заявили, что войска из Донбасса выводить нельзя ни при каких обстоятельствах.

Самый высокий уровень неприятия территориальных уступок зафиксирован в Киеве – 66% – и в западных областях.

Сколько еще готовы терпеть украинцы?

Социологи КМИС также задали украинцам традиционный вопрос о том, сколько времени они готовы выдерживать бремя войны ради победы.

Большинство продемонстрировало стойкость: 62% респондентов заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Еще около 4% готовы выдержать как минимум год, и лишь 10% отметили, что их ресурсов хватит только до конца текущего 2026 года.

Украинское общество в очередной раз демонстрирует зрелость и чрезвычайно высокий уровень реализма. Люди прекрасно понимают, что любые бумажные гарантии безопасности без сильной армии на линии соприкосновения не остановят агрессора в будущем. Донбасс остается красной линией, переступать которую ради шатких обещаний Запада украинцы не позволят,

– так комментируют эксперты результаты исследования.

История американского шантажа Украины

Напомним, недавно США заключили соглашение с Россией о поставках дизельного топлива, что может ослабить санкции и поддержать российскую экономику на фоне войны в Украине.

А представитель Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что эта сделка может стать моделью для заключения дальнейших соглашений, и добавил, что Россия намерена продолжать экономическое сотрудничество с США.

Кроме того, президент США Дональд Трамп повторил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам России якобы провоцируют рост мировых цен на энергоносители.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Трамп пытается заставить Украину капитулировать.