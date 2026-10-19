Большинство украинцев против вывода войск из Донбасса, – КМИС
Абсолютное большинство граждан Украины не готово идти на территориальные компромиссы с врагом. Более 60% украинцев категорически не согласны с выводом Сил обороны из Донбасса в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы. В то же время согласиться на такой вариант готовы лишь 7% опрошенных.
Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии.
Давление на украинцев не работает
Также социологи отмечают, что среди респондентов, опрошенных 8 – 9 октября, до объявления "дизельного соглашения" и последующего давления на Украину, 57% были категорически против. А среди респондентов, опрошенных 10 – 16 октября, – 62%.
Еще 35% опрошенных готовы рассматривать определенные варианты или соглашаться на компромисс при определенных жестких условиях (хотя часть из них не считает это идеальным выходом). И лишь 7% граждан заявили, что без колебаний поддержали бы подобный шаг ради скорейшего завершения боевых действий.
Таким образом, как свидетельствуют данные КМИС, давление на Украину не привело к тому, что население готово к такому компромиссу с врагом.
Даже на юге и востоке страны, которые непосредственно страдают от обстрелов и близости к фронту, более половины опрошенных – 51 – 60% – заявили, что СОУ из Донбасса выводить нельзя ни при каких обстоятельствах.
Детали опроса
Отмечается, что региональное распределение несущественно – половина или большинство граждан во всех областях Украины отвергают предложение о выводе украинских войск в обмен на гарантии безопасности.
Даже на Юге и Востоке страны, которые непосредственно страдают от обстрелов и близости к фронту, более половины опрошенных (51 – 60 %) заявили, что войска из Донбасса выводить нельзя ни при каких обстоятельствах.
Самый высокий уровень неприятия территориальных уступок зафиксирован в Киеве – 66% – и в западных областях.
Сколько еще готовы терпеть украинцы?
Социологи КМИС также задали украинцам традиционный вопрос о том, сколько времени они готовы выдерживать бремя войны ради победы.
Большинство продемонстрировало стойкость: 62% респондентов заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Еще около 4% готовы выдержать как минимум год, и лишь 10% отметили, что их ресурсов хватит только до конца текущего 2026 года.
Украинское общество в очередной раз демонстрирует зрелость и чрезвычайно высокий уровень реализма. Люди прекрасно понимают, что любые бумажные гарантии безопасности без сильной армии на линии соприкосновения не остановят агрессора в будущем. Донбасс остается красной линией, переступать которую ради шатких обещаний Запада украинцы не позволят,
– так комментируют эксперты результаты исследования.
История американского шантажа Украины
Напомним, недавно США заключили соглашение с Россией о поставках дизельного топлива, что может ослабить санкции и поддержать российскую экономику на фоне войны в Украине.
А представитель Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что эта сделка может стать моделью для заключения дальнейших соглашений, и добавил, что Россия намерена продолжать экономическое сотрудничество с США.
Кроме того, президент США Дональд Трамп повторил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам России якобы провоцируют рост мировых цен на энергоносители.
Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Трамп пытается заставить Украину капитулировать.