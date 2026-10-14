Что заявили в России в отношении США

Дмитриев подчеркнул, что Москва преодолеет любые трудности, связанные с санкциями, чтобы обеспечить поставки топлива, как пишет Reuters.

Дональд Трамп в минувшую пятницу заявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США и на мировые рынки.

Трамп стремится снизить цены на дизельное топливо в США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Соглашение, для реализации которого Трампу пришлось отменить часть санкций против России, введенных им самим, подверглось резкой критике со стороны Владимира Зеленского и европейских чиновников.

Дмитриев заявил, что это соглашение может стать моделью для заключения дальнейших договоренностей, и добавил, что Россия намерена продолжать экономическое сотрудничество с США.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Речь идет не только о соглашении по дизельному топливу. Есть много других возможностей для экономического и инвестиционного сотрудничества с США, которые принесут пользу России, Соединенным Штатам и мировым рынкам,

– сказал Кирилл Дмитриев.

В Кремле неоднократно заявляли, что видят потенциал для взаимовыгодного сотрудничества с США в различных экономических сферах, в частности в энергетике и добыче полезных ископаемых.

В то же время там выражали сожаление по поводу того, что Вашингтон ранее связывал заключение подобных соглашений с прекращением войны в Украине.

Дмитриев заявил, что Россия продолжит сотрудничать с США над экономическими и инвестиционными проектами и "продолжит объяснять на конкретных примерах, что американские санкции в первую очередь вредят американскому народу и американским фермерам".

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что Россия не поставляет дизельное топливо именно в США. Как сообщил политик, Кремль поставляет его по всему миру.

В то же время Москва вряд ли сможет удовлетворить пожелания Трампа. Дело в том, что возобновление производства дизельного топлива потребует нескольких недель ремонта нефтеперерабатывающих заводов.