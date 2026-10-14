Що заявили у Росії щодо США

Дмитрієв наголосив, що Москва подолає будь-які труднощі, пов’язані із санкціями, щоб забезпечити постачання пального, про що пише Reuters.

Дональд Трамп минулої п’ятниці заявив, що домовився з Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального до США та на світові ринки.

Трамп прагне знизити ціни на дизельне пальне у США напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада.

Угода, для реалізації якої Трампу довелося скасувати частину санкцій проти Росії, запроваджених ним самим, зазнала різкої критики з боку Володимира Зеленського та європейських посадовців.

Дмитрієв заявив, що ця угода може стати моделлю для укладення подальших домовленостей, і додав, що Росія має намір продовжувати економічну співпрацю зі США.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Йдеться не лише про угоду щодо дизельного пального. Є багато інших можливостей для економічної та інвестиційної співпраці зі США, які принесуть користь Росії, Сполученим Штатам і світовим ринкам,

– сказав Кирило Дмитрієв.

У Кремлі неодноразово заявляли, що бачать потенціал для взаємовигідної співпраці зі США в різних економічних сферах, зокрема в енергетиці та видобутку корисних копалин.

Водночас там висловлювали жаль через те, що Вашингтон раніше пов’язував укладення подібних угод із припиненням війни в Україні.

Дмитрієв заявив, що Росія продовжить співпрацювати зі США над економічними та інвестиційними проєктами й "продовжить пояснювати на конкретних прикладах, що американські санкції передусім шкодять американському народу та американським фермерам".

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що Росія не постачає дизельне пальне саме США. Як повідомив політик, Кремль постачає його всьому світу.

Водночас Москва навряд чи зможе виконати бажання Трампа. Річ у тім, що відновлення виробництва дизельного пального потребуватиме кількох тижнів ремонту нафтопереробних заводів.