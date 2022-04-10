В соцсетях поддерживала российского агрессора: в Житомирской области разоблачили коллаборантку

Среди украинцев, к сожалению, есть и те, кто помогает врагу. В частности, в Житомирской области правоохранители разоблачили коллаборантку, поддерживавшую оккупантов.

Женщина публично в соцсетях отрицала, что Россия напала на Украину. Продолжается следствие по делу, которое было открыто в конце марта.

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Следователи полиции и СБУ 9 апреля провели обыск по месту жительства женщины. Изъяли ряд вещей, которые могут документально подтвердить противоправную деятельность. В частности, телефон, компьютер и другие доказательства,

– сообщает полиция.

Все находки будут направлены на экспертизу. Саму женщину забрали в райуправление для объяснений.

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