Жінка публічно в соцмережах заперечувала, що Росія напала на Україну. Триває слідство у справі, яку відкрили наприкінці березня.

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Слідчі поліції та СБУ 9 квітня провели обшук за місцем проживання жінки. Вилучили низку речей, що можуть документально підтвердити протиправну діяльність. Зокрема, телефон, комп'ютер та інші докази,

– повідомляє поліція.

Всі знахідки направлять на експертизу. Саму жінку забрали в райуправління для пояснень.

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