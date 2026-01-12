Ядовитые духи за донаты: сетью распространяется новый ужас

В сети активно распространялась информация, что на Волыни за донаты якобы раздавали "ядовитые пробники с духами". Также распространялись страшилки о якобы от "испарений этих духов", которые "сжигают легкие за неделю".

Действительно ли "ядовитые духи" раздавали за донаты на Волыни, обращался ли кто-то с этой историей в полицию – разбирался 24 Канал.

С чего началась история с "ядовитыми духами" на Волыни?

В социальных сетях, в частности фейсбука и Threads, распространялись сообщения, что люди получали голосовое сообщение, в котором, отмечалось, что якобы ходят "фальшивые волонтеры", которые предлагают "смертельные духи".

В вайбер-группах распространяли голосовое сообщение, где женщина рассказывает, что получала сообщение, а также узнала информацию о "ядовитых духах" за донаты от учительницы.

Женщина из Ковеля рассказывала, что по городу ходят "молодые люди в военном", просят задонатить на армию и предлагают за это духи, понюхать и взять.

Во время вдыхания этих духов легкие сгорают меньше, чем за неделю. Никакие врачи ничего не помогают. Какой-то там яд, или что там есть в тех духах. Люди берут, ничего не подозревая и все, и умирают,

– утверждает женщина в голосовом.

Она также сказала, чтобы другие родители передали своим детям, чтобы те "ничего не вдыхали и не нюхали никакие духи".

Что говорят в полиции об этой истории?

24 Канал обратился за комментарием по истории с "ядовитыми духами" к пресс-секретарю полиции Волыни Ольге Бузулук. Она отметила, что информация об этом не соответствует действительности.

Это неправда. Вызовов по Ковелю не было,

– отметила Бузулук.

В то же время соответствующие сообщения в социальных сетях спровоцировали звонки в милицию с жалобой на людей, которые действительно предлагали прохожим духи. Волынское издание misto.media писало, что 7 и 9 января в полицию поступили два обращения, что люди, среди которых был и ветеран, предлагали пробники обычных духов от их знакомого и при этом побуждали донатить на ВСУ.

Ольга Бузулук подтвердила 24 Каналу, что такая история имела место, но полиция провела разъяснительную работу с этими гражданами.

"В Луцке уже разобрались с ситуацией, объяснили, что не гоже ветеранам ходить и пробники духов продавать за донаты. Они нас поняли. На них ничего не составляли (дела в полиции – 24 Канал)", – пояснила пресс-секретарь полиции Волыни.

Поэтому история с "ядовитыми духами", которые раздают за донаты – является фейковой.

