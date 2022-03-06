В соцсетях враг активизировал много ботов: хочет посеять панику

Россияне в соцсетях активизировали крупную сеть ботов. Враг пытается посеять панику и сломить украинцев.

Оккупанты распространяют множество сообщений вроде "Нас все бросили", "Все пропало!", "Помогите Киеву, Херсону, Чернигову" и тому подобное.

Важно Не просто блокирование: украинцев просят присылать фейки российскому боту

Сообщения с "патриотических" аккаунтов

В Минобороны предостерегли, что сообщения рассылают с новосозданных "патриотических" аккаунтов с украинской символикой. Смс поступают на украинском и русском языках.

Поэтому власть в очередной раз напоминает, что следует фильтровать информацию и доверять только проверенным источникам.

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