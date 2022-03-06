В соцсетях враг активизировал много ботов: хочет посеять панику
6 марта 2022 , 08:31Читати новину українською
Источник:Минобороны
Россияне в соцсетях активизировали крупную сеть ботов. Враг пытается посеять панику и сломить украинцев.
Оккупанты распространяют множество сообщений вроде "Нас все бросили", "Все пропало!", "Помогите Киеву, Херсону, Чернигову" и тому подобное.
Важно Не просто блокирование: украинцев просят присылать фейки российскому боту
Сообщения с "патриотических" аккаунтов
В Минобороны предостерегли, что сообщения рассылают с новосозданных "патриотических" аккаунтов с украинской символикой. Смс поступают на украинском и русском языках.
Поэтому власть в очередной раз напоминает, что следует фильтровать информацию и доверять только проверенным источникам.
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