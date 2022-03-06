Окупанти розповсюджують безліч повідомлень на кшталт "Нас всі кинули", "Все пропало!", "Допоможіть Києву, Херсону, Чернігову тощо.

Важливо Не просто блокування: українців просять надсилати фейки російському боту

Повідомлення з "патріотичних" акаунтів

У Міноборони застерегли, що повідомлення розсилають з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою. Смс надходять українською та російською мовами.

Відтак влада вкотре нагадує, що слід фільтрувати інформацію та довіряти тільки перевіреним джерелам.



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