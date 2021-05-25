Содействие украинской власти и указания ФСБ: как Медведчук получил "трубу", – расследование

"Трубу" Виктора Медведчука "Самара – Западное направление" начали переводить из российской собственности в 2015 – 2016 годах. В расследовании журналистов говорится, что это сделали фактически при содействии украинской власти.

Так, в 2015 году, новым владельцем ООО "Прикарпатзападтранс", которое владеет "трубой", стала швейцарская компания International Trading Partners. Ею владел Анатолий Шеффер, которого связывают с братом Медведчука.

Кстати Медведчук просил Кремль обменять "трубу" на завод Порошенко в Крыму, – Bihus.Info

Продаже хотел навредить Яценюк

Украинский антимонопольный комитет согласовал продажу в декабре 2015 года. Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк вроде бы хотел навредить этому. Он даже созвал срочное заседание правительства. Правда, оно не состоялось, потому что часть министров не пришла.

Некачественный дизель выкупило Минобороны

Говорится, что старое и не очень качественное дизтопливо из трубы, которое подходило для танков, выкупило Минобороны. Этому, по словам журналистов, способствовал глава министерства Степан Полторак.

Зато перегонять новое дизельное топливо из России в "трубы" начала компания "Протон". Она стала владельцем сети АЗС "Glusco". Журналисты связывали эти события с Медведчуком, однако сам политик это отрицал.

В разговорах с российскими политиками Медведчук подтвердил, что контролирует "Протон"

В сентябре 2016 года заместитель правительства России Дмитрий Козак в разговоре с Медведчуком попросил его о "личных гарантиях", когда они говорили о продаже бензина покупателям, которые не нравились России.

Расследователи выяснили, что политик фактически подтвердил свой контроль над "Протон". Более того, в разговоре с Козаком он согласился отчитываться за эту компанию перед Федеральной службой безопасности России. В частности, кому продавать и не продавать дизель, и тому подобное.

Разговор Медведчука с Козаком:

Дмитрий Козак: А компания "Протон", которая начинается на "Протон" вот...она поставляла не тому, кому надо бензин...Поэтому для того, чтобы согласовать эту компанию, вот, нужны, ну, твои там, не знаю, личные гарантии, так сказать. О том, что ты проконтролируешь, что она никогда этого…

Виктор Медведчук: Есть личные гарантии. Готов предоставить.

К: Да, вот. Для того, чтобы у тех людей, которые согласовывают, так сказать, есть эта информация там. Я завтра буду, к сожалению, в Керчи. К Виктору Ивановичу подъедь и оставь это такое короткое письмо. Так сказать "я там осуществляю контроль над этой компанией, гарантирую что..."

М: Слушай, а Виктор Иванович может, это самое, продиктовать, что и как, и я...Тарас, твой тезка, он в Москве, он все сделает от меня, я ему скину все, что нужно. Можно это?

К:Ну хорошо. Я тебе продиктовал. Это в произвольной форме, так сказать.

М: Да, что я, такой-то, такой-то гарантирую, что "Протон" будет выполнять все...

К: Да, осуществляю контроль такой-то компании я гарантирую, так сказать, да, никаких…

М: Что? Ну как сказать?

К: Что поставки будут исключительно, так сказать, юридическим и физическим лицам, согласованным с…

М: С кем?

К: С нашей доблестной службой.

М: То есть я пишу это, правильно? Лично подписываю?

К: Да-да, и мы это спрячем глубоко в сейф.

СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Поэтому совет поручил вернуть в государственную собственность часть дизельного нефтепровода. Позже началась процедура национализации "трубы Медведчука"

Смотрите расследование Bihus.Info о "трубе Медведчука":