Содержание под стражей с многомиллионным залогом: САП и НАБУ о мере пресечения для брата Вовка
Прокуроры САП и детективы НАБУ настаивают, чтобы держали под стражей адвокатов, подозреваемых в подстрекательстве к предоставлению 100 тысяч долларов взятки. Среди фигурантов дела – брат скандального главы Окружного админсуда Юрий Зонтов.
Источник:Телеграм НАБУ
Альтернатива содержанию под стражей – внесение залога размером 70 и 14 миллионов гривен. Соответствующее ходатайство уже направили в Высший антикоррупционный суд.
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Зонтову и его сообщнику уже объявили о подозрении
Отметим, что 7 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрию Зонтову и его сообщнику – еще одному адвокату.
Интересно, что ранее журналист Юрий Бутусов сообщал, что Юрий Зонтов занимает высокую должность в Службе внешней разведки Украины. Он был заместителем управления. При этом, Зонтов не остановил действие своей адвокатской лицензии. Впоследствии в СВР проинформировали, что Зонтова от работы отстранили.
Коротко о деле против брата Павла Вовка
- Правоохранители 6 апреля задержали Юрия Зонтова (после женитьбы он взял фамилию жены) и еще одного адвоката, когда те должны были получить взятку – 100 тысяч долларов.
- Журналист Сергей Лещенко писал, что, по предварительной информации, деньги были предназначены для самого главы ОАСК.
- При обысках у адвокатов нашли немало наличных: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.
- Одиозный Павел Вовк уверяет, что таким образом с его братом и с ним "сводят личные счеты".
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