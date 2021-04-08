Прокуроры САП и детективы НАБУ настаивают, чтобы держали под стражей адвокатов, подозреваемых в подстрекательстве к предоставлению 100 тысяч долларов взятки. Среди фигурантов дела – брат скандального главы Окружного админсуда Юрий Зонтов.

Альтернатива содержанию под стражей – внесение залога размером 70 и 14 миллионов гривен. Соответствующее ходатайство уже направили в Высший антикоррупционный суд.

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Зонтову и его сообщнику уже объявили о подозрении

Отметим, что 7 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрию Зонтову и его сообщнику – еще одному адвокату.

Интересно, что ранее журналист Юрий Бутусов сообщал, что Юрий Зонтов занимает высокую должность в Службе внешней разведки Украины. Он был заместителем управления. При этом, Зонтов не остановил действие своей адвокатской лицензии. Впоследствии в СВР проинформировали, что Зонтова от работы отстранили.

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