Тримання під вартою з багатомільйонною заставою: САП та НАБУ про запобіжку для брата Вовка
Прокурори САП та детективи НАБУ наполягають, щоб тримали від вартою адвокатів, підозрюваних у підбурюванні до надання 100 тисяч доларів хабаря. Серед фігурантів справи – брат скандального голови Окружного адмінсуду Юрій Зонтов.
Джерело:Телеграм НАБУ
Альтернатива триманню під вартою – внесення застави розміром 70 та 14 мільйонів гривень. Відповідне клопотання уже направили до Вищого антикорупційного суду.
До теми Керівництво СЗРУ викликали на комітет Ради з нацбезпеки
Зонтову та його спільнику вже оголосили про підозру
Зазначимо, що 7 квітня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Юрію Зонтову та його спільнику – ще одному адвокату.
Цікаво, що раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що Юрій Зонтов обіймає високу посаду у Службі зовнішньої розвідки України. Він був заступником управління. При цьому, Зонтов не зупинив дії своєї адвокатської ліцензії. Згодом у СЗР проінформували, що Зонтова від роботи відсторонили.
Коротко про справу проти брата Павла Вовка
- Правоохоронці 6 квітня затримали Юрія Зонтова (після одруження він взяв прізвище дружини) та ще одного адвоката, коли ті мали отримати хабар – 100 тисяч доларів.
- Журналіст Сергій Лещенко писав, що, за попередньою інформацією, гроші були призначені для самого голови ОАСК.
- При обшуках у адвокатів знайшли чимало готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.
- Одіозний Павло Вовк запевняє, що таким чином з його братом та з ним "зводять особисті рахунки".
Поділитися новиною