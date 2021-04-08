Нардепка Мар'янка Безугла заявила, що керівництво Служби зовнішньої розвідки України викликали на комітет Ради з нацбезпеки. Зустріч запланована на 14 квітня.

Парламентський комітет з питань національної безпеки заслухає СЗРУ через тиждень.

Актуально Брата судді Вовка затримали на хабарі: чоловік має високу посаду у Службі розвідки, – Бутусов

Безугла у своєму дописі не уточнила про, що саме доповідатиме керівництво служби.

Ймовірно, керівництво доповідатиме через ситуацію із затриманням на хабарі рідного брата одіозного судді Павла Вовка – Юрія Зонтова. Відомо, що той обіймає високу посаду у Службі зовнішньої розвідки.

Зонтова вже відсторонили з роботи. У відомстві кажуть, що за попередніми результатами їхнього розслідування, затримання Зонтова не пов'язане із його роботою у розвідці. Там додали, що сприятимуть Національному антикорупційному бюро у розслідуванні справи.

Що відомо про затримання Зонтова