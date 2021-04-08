Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что руководство Службы внешней разведки Украины вызвали на комитет Рады по нацбезопасности. Встреча запланирована на 14 апреля.

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности заслушает СВРУ через неделю.

Актуально Брата судьи Вовка задержали на взятке: мужчина имеет высокую должность в Службе разведки, – Бутусов

Безуглая в своей публикации не уточнила, что именно будет докладывать руководство службы.

Вероятно, руководство будет докладывать из-за ситуации с задержанием на взятке родного брата одиозного судьи Павла Вовка – Юрия Зонтова. Известно, что тот занимает высокую должность в Службе внешней разведки.

Зонтова уже отстранили от работы. В ведомстве говорят, что по предварительным результатам их расследования, задержание Зонтова не связано с его работой в разведке. Там добавили, что будут способствовать Национальному антикоррупционному бюро в расследовании дела.

Что известно о задержании Зонтова