Руководство СВРУ вызвали на комитет Рады по нацбезопасности
Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что руководство Службы внешней разведки Украины вызвали на комитет Рады по нацбезопасности. Встреча запланирована на 14 апреля.
Источник:фейсбук Марьяны Безуглой
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности заслушает СВРУ через неделю.
Актуально Брата судьи Вовка задержали на взятке: мужчина имеет высокую должность в Службе разведки, – Бутусов
Безуглая в своей публикации не уточнила, что именно будет докладывать руководство службы.
Вероятно, руководство будет докладывать из-за ситуации с задержанием на взятке родного брата одиозного судьи Павла Вовка – Юрия Зонтова. Известно, что тот занимает высокую должность в Службе внешней разведки.
Зонтова уже отстранили от работы. В ведомстве говорят, что по предварительным результатам их расследования, задержание Зонтова не связано с его работой в разведке. Там добавили, что будут способствовать Национальному антикоррупционному бюро в расследовании дела.
Что известно о задержании Зонтова
- Зонтова задержали детективы НАБУ, когда тот пытался получить 100 тысяч долларов взятки.
- По данным следствия, за эти деньги он должен был решить вопрос с одним из судей ОАСК. На сайте Окружного административного суда появилось заявление о проведенных обысках. Там отметили, что работники НАБУ "ничего не нашли".
- Однако 7 апреля у брата Вовка и его сообщника обнаружили крупную сумму наличных. Речь идет о более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.
- В тот же день генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Зонтову сообщение о подозрении.
- Кстати, сам Волк говорит, что его брата "просто используют как "расходный материал" для сведения личных счетов".
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