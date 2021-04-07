Венедіктова підписала підозру брату Вовка
Генпрокурорка Ірина Венедіктова 7 квітня підписала повідомлення про підозру брату голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Напередодні його затримали при отриманні хабаря.
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
Крім того, підозру підписали й для спільника – ще одного адвоката. Зауважимо, ЗМІ писали, що брата Вовка звати Юрій Ізотов.
Важливо Мільйони доларів, сотні тисяч євро та навіть шекелі: у брата судді Вовка знайшли "склад" готівки
У чому підозрюють чоловіків
За інформацією "Української правди", адвокатів підозрюють в підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі.
Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога – пряма дорога на лаву підсудних,
– наголосила Венедіктова.
Що цьому передувало
- Правоохоронці 6 квітня затримали брата Вовка та ще одного адвоката, коли ті мали отримати хабар – 100 тисяч доларів.
- Журналіст Сергій Лещенко писав, що, за попередньою інформацією, гроші були призначені для самого Вовка.
- При обшуках у чоловіків знайшли чимало готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.
- Павло Вовк каже, що його брата використовують як "розхідний матеріал" для зведення особистих рахунків.
Справа Вовка: коротко
- Главу ОАСК підозрюють у спробі узурпації влади. Слідство стверджує, що він міг ухвалювати рішення на користь конкретних людей.
- НАБУ навіть опублікувало "плівки Вовка", на яких сам фігурант та інші судді обговорюють спробу захоплення державної влади.
- Щоправда, Вовк все заперечує.
- На початку березня Антикорупційний суд вшосте дозволив примусовий привід Вовка, оскільки його "не могли знайти."
- Проте 17 березня ВАКС відмовив НАБУ у продовженні слідства.
Поділитися новиною