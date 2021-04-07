Генпрокурор Ирина Венедиктова 7 апреля подписала сообщение о подозрении брату председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Накануне его задержали при получении взятки.

Кроме того, подозрение подписали и для сообщника – еще одного адвоката. Заметим, СМИ писали, что брата Вовка зовут Юрий Изотов.

Важно Миллионы долларов, сотни тысяч евро и даже шекели: у брата судьи Вовка нашли "склад" наличности

В чем подозревают мужчин

По информации "Украинской правды", адвокатов подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу.

Они оказывали, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я вполне согласна, такая правовая помощь – прямая дорога на скамью подсудимых,

– подчеркнула Венедиктова.

Что этому предшествовало

Правоохранители 6 апреля задержали брата Вовка и еще одного адвоката, когда те должны были получить взятку – 100 тысяч долларов.

Журналист Сергей Лещенко писал, что, по предварительной информации, деньги были предназначены для самого Вовка.

При обысках у мужчин нашли немало наличных: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.

Павел Вовк говорит, что его брата используют как "расходный материал" для сведения личных счетов.

Дело Вовка: коротко