Венедиктова подписала подозрение брату Вовка
Генпрокурор Ирина Венедиктова 7 апреля подписала сообщение о подозрении брату председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Накануне его задержали при получении взятки.
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
Кроме того, подозрение подписали и для сообщника – еще одного адвоката. Заметим, СМИ писали, что брата Вовка зовут Юрий Изотов.
Важно Миллионы долларов, сотни тысяч евро и даже шекели: у брата судьи Вовка нашли "склад" наличности
В чем подозревают мужчин
По информации "Украинской правды", адвокатов подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу.
Они оказывали, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я вполне согласна, такая правовая помощь – прямая дорога на скамью подсудимых,
– подчеркнула Венедиктова.
Что этому предшествовало
- Правоохранители 6 апреля задержали брата Вовка и еще одного адвоката, когда те должны были получить взятку – 100 тысяч долларов.
- Журналист Сергей Лещенко писал, что, по предварительной информации, деньги были предназначены для самого Вовка.
- При обысках у мужчин нашли немало наличных: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.
- Павел Вовк говорит, что его брата используют как "расходный материал" для сведения личных счетов.
Дело Вовка: коротко
- Главу ОАСК подозревают в попытке узурпации власти. Следствие утверждает, что он мог принимать решения в пользу конкретных людей.
- НАБУ даже опубликовало "пленки Вовка", на которых сам фигурант и другие судьи обсуждают попытку захвата государственной власти.
- Правда, Вовк все отрицает.
- В начале марта Антикоррупционный суд в шестой раз разрешил принудительный привод Вовка, поскольку его "не могли найти."
- Однако 17 марта ВАКС отказал НАБУ в продолжении следствия.
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