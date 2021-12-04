Содержание войск возле границы Украины стоит Кремлю 10 миллионов долларов в сутки, – эксперт

Капитан Андрей Рыженко рассказал, что содержание почти 100-тысячной российской армии возле границы Украины стоит ориентировочно несколько миллионов долларов в сутки. По мнению эксперта, это не слишком большие расходы.

Капитан первого ранга, заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины в 2004 – 2020 годах также пояснил, что сейчас на одного российского военного приходится 100 тысяч долларов.

Читайте больше Немецкие СМИ показали карту потенциального нападения России на Украину

Москва ежесуточно тратит миллионы долларов на содержание войска на границе с Украиной

Андрей Рыженко рассказал, что содержание такого войска "стоит серьезных денег".

Если принять за константу цифру, озвученную министром обороны Резниковым, – 94 тысячи военных России возле границ Украины – содержание такой группировки может стоить около 10 миллионов долларов в сутки,

– заявил эксперт.

Однако он объяснил, что эти деньги для России не слишком большие. Ведь содержание 120 тысяч военных группировок коалиционных сил в Афганистане в 2011 – 2012 годах стоило почти треть миллиарда в сутки.

"То есть содержание войск возле украинских границ для России не так дорого", – заявил Рыженко.

Россия пытается использовать маневры в целях психологического воздействия на украинцев

Эксперт рассказал, что бюджет России за 25 лет увеличился в 12 раз. Именно поэтому: "У них сейчас на одного военного приходится 100 тысяч долларов. Это в 6 раз больше, чем на одного военного Украины".

Эксперт объяснил, что это "средства на все: на подготовку, на технику".

И вот этот фактор позволяет использовать эти маневры вдоль границы с целью воздействия, в частности, на население. И в такой позиции постоянного влияния мы находимся с 2014 года,

– объяснил эксперт.

Он добавил, что еще 7 лет назад войск России было гораздо меньше. За это время "сформированы целые армии неподалеку от наших границ. Вот буквально две недели назад был открыт контрольный пункт 20 армии в городе Воронеж".

Эксперт также объяснил, что сейчас:

Россия наращивает свой боевой потенциал: перебрасывает новые ракетные системы, авиацию, танки, создает условия для людей, формирует контруправление. Также войска значительно увеличиваются в размерах, войска становятся объединенными — в их составе уже разные формирования разных видов и родов вооруженных сил;

перебрасывает новые ракетные системы, авиацию, танки, создает условия для людей, формирует контруправление. Также войска значительно увеличиваются в размерах, войска становятся объединенными — в их составе уже разные формирования разных видов и родов вооруженных сил; ситуацию с Кремлем выборочно подают в СМИ: "Для внутренней российской аудитории агрессором является не Россия, а Украина".

Плюс разгоняется эта истерия об Украине. Сейчас снова много новостей на российских каналах по поводу того, что Украина "готовится напасть на Донбасс". И идет влияние не только на население Украины, но и на население России,

– объяснил эксперт.

Кстати, глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук заявил, что не верит в то, что зимой Россия нападет на Украину. Ведь, по мнению украинского политика, должна предшествовать работа "пятой колонны" на украинской территории. Именно об этом забывать не следует.

3 декабря американская пресса написала, что администрация Джо Байдена " взвешивает варианты отправить в Украину военных советников и новое оборудование, включая оружие, чтобы подготовить партнеров к возможному российскому вторжению". Американские чиновники говорят, что они настроены не быть захваченными врасплох во время очередной российской военной операции.

Россия стягивает войска к границе с Украиной: возможно ли наступление – смотрите видео

Войска России на границе с Украиной: коротко