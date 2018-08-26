"Соединенные Штаты Нидерландов": Трамп оконфузился на глазах у детей

Президент США попал в курьезную ситуацию, находясь с визитом в детской больнице в Колумбусе в штате Огайо. Глава Белого дома не сумел правильно раскрасить флаг своей страны, но нарисовал нечто похожее на нидерландский флаг.

Изображение с Трампом, который в окружении детей пытается разрисовать в правильные цвета американский флаг, публикуют пользователи соцсетей.

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На них видно, что лидер США вместо красных полосок разрисовывает флаг своего государства синими.

If anyone is curious as to why Trump thinks there's a blue stripe in the US flag...take a look at the one he stares at most often. pic.twitter.com/uSTaOfUo7H — Rysa Walker (@RysaWalker) 26 серпня 2018 р.

В сети даже предположили, что он хотел нарисовать российский флаг, однако даже здесь ошибся. Также люди улавливают сходство нарисованного Трампом флажка со знаменем Нидерландов.

Никогда не знал, что есть такая страна – Соединенные Штаты Нидерландов,

– пишут шутники в соцсетях.

Many are commenting that @realDonaldTrump doesn't know that the American flag only has red and white stripes, not blue. However, we noticed that the Russian flag has a blue stripe, so maybe he was coloring that one. #Trump #TrumpRussia #TrumpRussiaConspiracy pic.twitter.com/qr23C0OhCU — eTimes Herald News (@eTimesHerald) 26 серпня 2018 р.

Trump Tries To Color U.S. Flag With Small Kids On Camera, Accidentally Draws Russia Flag https://t.co/pmTAexVcMp pic.twitter.com/g3rnvw7fYU — вяєт fυςкιтσℓ (@crewislife) 25 серпня 2018 р.

I was unaware there was a United States of the Netherlands. pic.twitter.com/EMbAd51U8p — Leon Kums (@g8erlaw68) 25 серпня 2018 р.

Также Трампу вспомнили его конфликт с футболистами НФЛ, которых он критиковал за недостаточное уважение к национальным символам.

"Трамп не знает, как выглядит флаг США, однако указывает американцам становиться на колени во время гимна", – пишут люди.

Trump literally doesn't know what the American Flag looks like, but think's he has the right to tell people that they can not kneel during the National Anthem... pic.twitter.com/Wsd6sX0bFi — Brian Krassenstein (@krassenstein) 25 серпня 2018 р.