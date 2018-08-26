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"Соединенные Штаты Нидерландов": Трамп оконфузился на глазах у детей

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Трамп оконфузился на глазах у детей
Трамп оконфузился на глазах у детей / Фото из соцсетей

Президент США попал в курьезную ситуацию, находясь с визитом в детской больнице в Колумбусе в штате Огайо. Глава Белого дома не сумел правильно раскрасить флаг своей страны, но нарисовал нечто похожее на нидерландский флаг.

Изображение с Трампом, который в окружении детей пытается разрисовать в правильные цвета американский флаг, публикуют пользователи соцсетей.

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На них видно, что лидер США вместо красных полосок разрисовывает флаг своего государства синими.

В сети даже предположили, что он хотел нарисовать российский флаг, однако даже здесь ошибся. Также люди улавливают сходство нарисованного Трампом флажка со знаменем Нидерландов.

Никогда не знал, что есть такая страна – Соединенные Штаты Нидерландов,
– пишут шутники в соцсетях.

Также Трампу вспомнили его конфликт с футболистами НФЛ, которых он критиковал за недостаточное уважение к национальным символам.

"Трамп не знает, как выглядит флаг США, однако указывает американцам становиться на колени во время гимна", – пишут люди.

 

Теги: Новости США Курьезные новости Дональд Трамп Мемы Соцсети
Источник: 24 канал
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