"Соединенные Штаты Нидерландов": Трамп оконфузился на глазах у детей
Президент США попал в курьезную ситуацию, находясь с визитом в детской больнице в Колумбусе в штате Огайо. Глава Белого дома не сумел правильно раскрасить флаг своей страны, но нарисовал нечто похожее на нидерландский флаг.
Изображение с Трампом, который в окружении детей пытается разрисовать в правильные цвета американский флаг, публикуют пользователи соцсетей.
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На них видно, что лидер США вместо красных полосок разрисовывает флаг своего государства синими.
В сети даже предположили, что он хотел нарисовать российский флаг, однако даже здесь ошибся. Также люди улавливают сходство нарисованного Трампом флажка со знаменем Нидерландов.
Никогда не знал, что есть такая страна – Соединенные Штаты Нидерландов,
– пишут шутники в соцсетях.
Также Трампу вспомнили его конфликт с футболистами НФЛ, которых он критиковал за недостаточное уважение к национальным символам.
"Трамп не знает, как выглядит флаг США, однако указывает американцам становиться на колени во время гимна", – пишут люди.