"Сполучені Штати Нідерландів": Трамп оконфузився на очах у дітей
Президент США втрапив у курйозну ситуацію, перебуваючи із візитом у дитячій лікарні в Колумбусі, у штаті Огайо. Очільник Білого дому не зумів правильно розфарбувати прапор своєї країни, але намалював щось схоже на нідерландський стяг.
Зображення із Трампом, який в оточенні дітей намагається розмалювати у правильні кольори американський прапор, публікують користувачі соцмереж.
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На них видно, що лідер США замість червоних смужок розмальовує прапор своєї держави синіми.
У мережі навіть припустили, що він хотів намалювати російський стяг, проте навіть тут схибив. Також люди вловлюють схожість намальованого Трампом прапорця зі знаменом Нідерландів.
Ніколи не знав, що є така країна – Сполучені Штати Нідерландів,
– пишуть жартівники у соцмережах.
Також Трампу пригадали його конфлікт із футболістами НФЛ, яких він критикував за недостатню повагу до національних символів.
"Трамп не знає, як виглядає прапор США, проте вказує американцям ставати на коліна під час гімну", – пишуть люди.