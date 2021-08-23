В Софии Киевской начался саммит первых леди и джентльменов
Источник:24 канал
В Киеве на территории заповедника София Киевская 23 августа начался саммит первых леди и джентльменов. На него пришли супруги мировых лидеров, чтобы с экспертами обсудить важные вызовы, связанные с пандемией COVID-19.
Саммит стартовал по инициативе первой леди Елены Зеленской. Это первое в истории мероприятие подобного типа, где собрались жены и мужья мировых лидеров.
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Супруги мировых лидеров обсудят актуальные вызовы современности
На саммите 11 первых леди и джентльменов вместе с украинскими и международными экспертами обсудят важные вызовы, связанные с пандемией:
- доступ к медицинским услугам;
- внедрение программ ментального здоровья;
- будущее системы образования;
- обеспечение равных возможностей;
- преодоление дискриминации.
Участниками саммита стали супруги мировых лидеров как из Европы, так и из-за океана. Некоторые присутствуют физически, а некоторые – присоединяются в онлайн-формате.
Верю, что саммит положит начало красивой традиции и новой платформы для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами,
– прокомментировала саммит Елена Зеленская.
Перед тем глава МИД рассказал, что инициатива Елены Зеленской позволит регулярно обмениваться опытом и координировать усилия по воплощению совместных проектов. Ведь супруги мировых лидеров играют важную роль в своих странах, но их международное сотрудничество никогда не было системным.
"Украина взяла на себя инициативу и впервые в истории создает такую общую международную площадку", – отмечал Дмитрий Кулеба.
Смотрите прямую трансляцию с саммита первых леди и джентльменов:
Коротко о торжествах накануне Дня Независимости
- 23 августа в КВЦ "Парковый" стартует первый учредительный саммит Крымской платформы. На него собрались 40 государств и организаций. Основная цель Крымской платформы – деоккупация Крыма и возвращение его Украине мирным путем.
- Более того, запланировали церемонию поднятия Государственного флага Украины на территории музея истории Украины во Второй мировой войне.
- Кроме того, на Михайловской площади и Владимирском проезде демонстрируют современные виды вооружения.
- А также состоятся торжественные мероприятия и концерты возле районных администраций Киева.