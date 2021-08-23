В Софии Киевской начался саммит первых леди и джентльменов

В Киеве на территории заповедника София Киевская 23 августа начался саммит первых леди и джентльменов. На него пришли супруги мировых лидеров, чтобы с экспертами обсудить важные вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

Саммит стартовал по инициативе первой леди Елены Зеленской. Это первое в истории мероприятие подобного типа, где собрались жены и мужья мировых лидеров.

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Супруги мировых лидеров обсудят актуальные вызовы современности

На саммите 11 первых леди и джентльменов вместе с украинскими и международными экспертами обсудят важные вызовы, связанные с пандемией:

доступ к медицинским услугам;

внедрение программ ментального здоровья;

будущее системы образования;

обеспечение равных возможностей;

преодоление дискриминации.

Участниками саммита стали супруги мировых лидеров как из Европы, так и из-за океана. Некоторые присутствуют физически, а некоторые – присоединяются в онлайн-формате.

Верю, что саммит положит начало красивой традиции и новой платформы для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами,

– прокомментировала саммит Елена Зеленская.

Перед тем глава МИД рассказал, что инициатива Елены Зеленской позволит регулярно обмениваться опытом и координировать усилия по воплощению совместных проектов. Ведь супруги мировых лидеров играют важную роль в своих странах, но их международное сотрудничество никогда не было системным.

"Украина взяла на себя инициативу и впервые в истории создает такую общую международную площадку", – отмечал Дмитрий Кулеба.

Смотрите прямую трансляцию с саммита первых леди и джентльменов:

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