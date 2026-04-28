В Софии Киевской в память воинов ДССТ выставили иконы, написанные на ящиках из-под вооружений

В Софии Киевской презентовали "Иконы памяти", созданные на ящиках из-под вооружений. Художественный проект посвятили погибшим воинам Государственной специальной службы транспорта, а на церемонии на иконах вписали их имена.

Инициатива объединила духовную традицию, современное искусство и память о тех, кто отдал жизнь за Украину Об этом сообщает ДССТ.

Что известно об уникальной выставке?

В старейшем храме Украины презентовали "Иконы памяти"– инициативу в рамках всемирно известного художественного проекта "Иконы на ящиках из-под вооружений" авторства Сони Атлантовой, Александра Клименко и Германа Клименко.

Во время церемонии художники вписали на фоне икон погибших героев ДССТ. Эта акция возрождение давней традиции Софии Киевской, где еще с княжеских времен имена погибших на стенах храма становились частью молитвы и вечной памяти.

Мы платим колоссально ужасающую цену за нашу Независимость. Сегодня наши бойцы вместе со всеми силами обороны делают все, чтобы никогда не повторились трагедии Бучи, Ирпеня, Херсона или Изюма. Я низко поклоняюсь родным наших военнослужащих, отдавших жизнь в этой несправедливой войне,

– подчеркнул Глава Администрации Госспецтрансслужбы генерал-майор Александр Яковец.

Как отметил Александр Клименко, художник и автор проекта, идея этих икон– превращение смерти в жизнь. Служба воинов ДССТ прямой визуализацией этого смысла: они проводят разминирование, строительство укрытий и своим трудом ежедневно побеждают смерть.

"Иисус говорил, что нет большей любви, как кто положит душу свою за ближних своих. Но не следует забывать и о словах пророка Исаии, который сказал, что мечи будут перекованы на орала, а копья– на серпы. Эти слова воплощаются именно в этих работах: то, что несло смерть, сегодня увековечивает память тех, кто положил жизнь за каждого из нас. Пусть их светлая память всегда находится в наших сердцах",– сказал митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко.

Под сводами храма звучало пение Камерного хора лицея им. Николая Лысенко под руководством Юлии Пучко-Колесник. Музыкальную программу исполнил Николай Лысенко– потомок выдающегося композитора, ныне совмещающий дирижирование с уничтожением вражеских беспилотников в небе Киева.

Что известно об этих иконах?

Иконы, написаны на ящиках из-под вооружений, стали одним из сильнейших художественных символов современной войны в Украине. Они возникли не как абстрактная художественная идея, а как прямая реакция художников на действительность полномасштабного вторжения.

В буквальном смысле материал, который еще вчера был частью войны– ящики от снарядов, патронов или другого вооружения– превращается в носитель сакрального содержания. Этот жест имеет глубокое философское и духовное значение.

Художники как бы "переписывают" функцию предмета: то, что было создано для разрушения, становится инструментом памяти, молитвы и надежды. В этом контексте иконы не только изображения святых, но и своеобразные свидетельства времени– артефакты войны, говорящих на языке искусства.

Особую роль в популяризации этого направления сыграл проект "Иконы на ящиках из-под вооружений", созданный украинскими художниками. Его работы экспонировались как в Украине., в частности в Софии Киевской и Ирпене, так и за границей, где стали важным культурным свидетельством русско-украинской войны.

В этих иконах сочетаются несколько измерений: религиозное, художественный и документальный. Они не только апеллируют к традиционной иконописи, но и фиксируют современную историю, делая его частью культурной памяти.