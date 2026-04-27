24 апреля в Киеве прошла церемония награждения победителей XVI Всеукраинского конкурса "Я – журналист!". В столицу съехались дети, студенты и учителя из разных регионов Украины, которые являются авторами работ об опыте войны, потерь, оккупации и памяти.

Журналисты 24 Канала побывали на мероприятии, пообщались с учениками и учителями и рассказывают о щемящих историях участников, которыми они поделились.

"Пока ты жив, нет проблем, которые не решаются": что рассказали авторы работ о пережитом опыте?

Одной из победительниц стала учительница химии и биологии из Никополя Днепропетровской области, Инна. В свое время ее родной брат, который тоже учительствовал, сменил указку на берцы и сейчас считается пропавшим без вести.

Мне хотелось донести эту историю как можно большей аудитории, напомнить цену нашей борьбы,

– призналась госпожа Инна.

Она писала о жизни своей семьи еще до полномасштабного вторжения, однако рассказ кардинально изменился после 24 февраля 2022 года и стал для нее символом сопротивления и возможностью выразить переживания через слова на бумаге.

Женщина поделилась и тем, что придает ей силы продолжать жить и находить поводы для позитива, несмотря на то, что сохранять оптимистичный настрой удается далеко не всегда.

Мои дети – это то, что меня вдохновляет, то, что придает силы утром просыпаться. Для них я живу, творю и своим примером стараюсь показать, что пока ты жив, нет проблем, которые не решаются,

– подчеркнула женщина.

Она также рассказала, что с особым трепетом хранит воспоминания о пропавшем без вести брате, который вместе с побратимами 2 недели держал позицию без возможности отступить. Такие героические подвиги военных, которые ежедневно рискуют своей жизнью на фронте, поддерживают дух Инны.

Женщина рассказала, что давно хотела поставить флажок с именем своего брата на Майдане Независимости, однако пока ей официально известна только одна дата – день его рождения. Зато госпожа Инна верит, что однажды ее пропавший без вести брат-военнослужащий собственноручно уберет с Мемориала памяти этот флажок.

Другая участница вместе с дочерью Софией поделилась историей о своем муже, который на войне потерял руку. И хотя вспоминать об этих событиях и снова эмоционально переживать болезненные моменты всегда трудно, авторы работы говорят, что, безусловно, важно помнить, ценить наших военных и благодарить их.

Наши военные несокрушимые и после войны, они продолжают полноценно жить, хотя часто не имеют конечностей,

– говорит она.

Поддержка и любовь стали для этой семьи стимулом не сдаваться, а продолжать жить и совместными усилиями находить моменты для радости.

"Я буду твоим голосом здесь": как участники берегут память о родных?

Нынешняя тема конкурса – "Буду помнить" – посвящена людям и событиям, которые нельзя забывать. Именно память объединила 1355 участников из разных уголков страны, которые поделились своими откровенными историями о потерях близких людей, о борьбе и личном сопротивлении оккупации, о жизни под обстрелами и надежду, которая придает сил жить дальше.

Родной брат 15-летнего Максима Ключка из Харькова был посмертно награжден орденом "За мужество". По официальным данным, он пропал без вести во время выполнения боевого задания. О нем в своей работе "Письмо брату, которого я жду" Максим вспоминает с трепетом и готовностью с честью продолжать его путь.

Родители будут ждать тебя до последнего вздоха. Они будут высматривать тебя в каждом солдате, возвращающемся с вокзала. А я... я буду твоим голосом здесь. Я получу тот диплом, о котором мы мечтали. Я выучу тот язык, за который ты умирал. Я пронесу нашу фамилию сквозь годы так, чтобы оно светилось гордостью,

– написал Максим в своем письме.

Среди других работ Татьяна Гавага из Запорожской области описывает первые недели после начала полномасштабной войны. Вера Усцова с Луганщины делится историей о разрушенной школе и захваченном доме. А Оксана Маркова с Херсонщины освещает дистанционное обучение в условиях оккупации как ежедневную форму сопротивления.

На церемонии прозвучал Гимн Украины, к торжественному исполнению которого присоединились все присутствующие на мероприятии. Участники конкурса и все присутствующие также почтили минутой молчания тех, чьи жизни украла война.

Организатор конкурса "Я – журналист!" Виталий Голубев отметил, что "история каждого – важна".

От 9 до 75 лет: что известно об участниках и победителях?

В конкурсе приняли участие 1355 человек из всех регионов Украины. На церемонии награждения присутствовали участники из Харькова, Херсонщины, Сумщины, Никополя, Запорожья, Павлограда, Никольского, что вблизи Мариуполя.

Свои журналистские работы подавали ученики 5 – 11 классов, студенты, ученики колледжей и профтехов, а также педагоги. В этом году организаторы впервые добавили отдельную категорию для учителей – и она оказалась популярной: каждая пятая работа была именно от них.

Гран-при получила студентка из Одессы, София Дмитриева. Она победила с работой, посвященной историку и воину Сергею Гуцулюку, побратиму ее отца.

Это человек, которого я очень уважаю, и это человек, который сейчас борется за нашу свободу на фронте, нашу историю,

– сказала София.

Одной из отмеченных в конкурсе работ стала также история Ирины Козырьковой из Харьковской области, которая на собственном опыте пережила оккупацию и допросы.

"Я мыла окно, когда подъехал джип и вышли военные с автоматами. Вывели, посадили в машину и надели мешок на голову, забрали телефон. А дальше... пол дня допросов. Сегодня я понимаю, что стала целью не из-за "рокового совпадения". Я стала целью, потому что украинская учительница", – написала Ирина.

В целом же самому молодому участнику конкурса – 9 лет, самому старшему – 75. Больше всего работ поступило из Харьковской области (170).

Миллионы украинцев ежедневно переживают свои истории, в которые война внесла ужасные коррективы. Несмотря на боль и постоянные испытания, с которыми приходится сталкиваться из-за российской агрессии, люди берегут в своих сердцах память и лелеют надежду на лучшее.

Справка. Конкурс "Я – журналист!" проводят с 2009 года. Сначала он был региональным и проходил в Ривне, а с 2016-го стал всеукраинским.



Конкурс традиционно поддерживают Национальный союз журналистов Украины, университеты, издательства, бренды, а также журналистка польского телевидения с украинскими корнями Алина Макарчук.