Об этом сообщила госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Какая акция прошла в Вашингтоне?

По словам Ольги Стефанишиной, Украине уже удалось вернуть более 2 тысяч детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA, однако тысячи до сих пор остаются разлученными со своими семьями и домами.

Госпожа посол подчеркнула, что без возвращения украинских детей не может быть ни завершения войны, ни длительного справедливого мира.

Она также поблагодарила за двухпартийную и двухпалатную поддержку этого вопроса в Конгрессе, в частности сенатора Эми Клобучар, конгрессмену Майклу МакКолу, сенатору Ричарду Блюменталю и конгрессмену Джейми Раскину, которые присоединились к акции в поддержку детей и постоянно привлекают внимание к важности их возвращения и привлечения России к ответственности.

Россия и ее руководство должны быть под самыми жесткими санкциями, чтобы ежедневно ощущать реальные последствия своих преступлений,

– подчеркнула Ольга Стефанишина.

Отмечается, что акцию в Вашингтоне организовали благотворительная организация "Вместе для Украины" совместно с Американской коалицией за Украину.

Акция в Вашингтоне в поддержку детей / Фото: Ольга Стефанишина

Между тем конгрессмен-республиканец Майкл Маккол предположил, что реальное количество похищенных украинских детей может составлять до 100 тысяч, а не 20 тысяч подтвержденных случаев. По его словам, некоторых родителей под давлением и угрозами заставляли отказываться от своих детей.

Маккол также заявил, что предложил резолюцию с призывом включить возвращение украинских детей в будущее соглашение о прекращении огня, а также усилить санкции против стран, которые покупают российскую нефть. Он отметил, что уже обсуждал законопроект о новых санкциях против России с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

