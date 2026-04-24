Об этом сообщила госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Какая акция прошла в Вашингтоне?
По словам Ольги Стефанишиной, Украине уже удалось вернуть более 2 тысяч детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA, однако тысячи до сих пор остаются разлученными со своими семьями и домами.
Госпожа посол подчеркнула, что без возвращения украинских детей не может быть ни завершения войны, ни длительного справедливого мира.
Она также поблагодарила за двухпартийную и двухпалатную поддержку этого вопроса в Конгрессе, в частности сенатора Эми Клобучар, конгрессмену Майклу МакКолу, сенатору Ричарду Блюменталю и конгрессмену Джейми Раскину, которые присоединились к акции в поддержку детей и постоянно привлекают внимание к важности их возвращения и привлечения России к ответственности.
Россия и ее руководство должны быть под самыми жесткими санкциями, чтобы ежедневно ощущать реальные последствия своих преступлений,
– подчеркнула Ольга Стефанишина.
Отмечается, что акцию в Вашингтоне организовали благотворительная организация "Вместе для Украины" совместно с Американской коалицией за Украину.
Акция в Вашингтоне в поддержку детей / Фото: Ольга Стефанишина
Между тем конгрессмен-республиканец Майкл Маккол предположил, что реальное количество похищенных украинских детей может составлять до 100 тысяч, а не 20 тысяч подтвержденных случаев. По его словам, некоторых родителей под давлением и угрозами заставляли отказываться от своих детей.
Маккол также заявил, что предложил резолюцию с призывом включить возвращение украинских детей в будущее соглашение о прекращении огня, а также усилить санкции против стран, которые покупают российскую нефть. Он отметил, что уже обсуждал законопроект о новых санкциях против России с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.
Санкции против России: последние новости
В четверг, 23 апреля, Европейский Союз утвердил 20-й пакет санкций против России, в который вошли более 100 индивидуальных ограничений, усиление давления на энергетический сектор и так называемый "теневой флот".
Новый пакет содержит основу для будущего запрета на морские перевозки российской сырой нефти и нефтепродуктов. Отмечается, что это будет происходить в полной координации и по результатам обсуждения с G7 и международной коалиции по ограничению цен.
В то же время политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что на самом деле все оказалось не так просто. По его словам, пока Евросоюз отложил полный запрет на предоставление морских услуг российским судам, которые перевозят нефть и нефтепродукты. Фактически теневой флот России до сих пор может проходить обслуживание в ЕС.