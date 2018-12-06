Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем

Как заявил спикер парламента Андрей Парубий, Софийский собор может стать главным для Украинской поместной православной церкви. Рассказываем, что известно о соборе и почему он является уникальным архитектурным памятником.

Собор святой Софии или Софийский собор, расположен в центре Киева на территории Софийского монастыря и является частью Национального заповедника "София Киевская" (к нему также относятся Золотые Ворота, Андреевская церковь, Кирилловская церковь в Киеве и Судакская крепость).

Был построен в XI веке киевским князем Ярославом Мудрым, однако многие исследователи утверждают, что строительство начал еще его отец – Владимир Великий. София Киевская является одним из самых популярных мест для туристов как со всей Украины, так и из-за рубежа. Ежегодно заповедник посещают около 2 миллионов человек.

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ТОП 10 самых интересных фактов об уникальном памятнике:

1. Собор является одним из двух (еще Спасский собор в Чернигове) древнейших уцелевших памятников архитектуры времен Киевской Руси.

Постройка пережила ограбления, нападения врагов, частичные разрушения и перестройки. В частности, угроза уничтожения над ним нависла в ХХ веке: тогда даже было принято решение о его разрушении, однако спасло памятник вмешательство Франции (Анна, жена короля Франции Генриха I, была дочерью основателя собора). Советское руководство испугалось международного скандала и приняло решение о создании Софийского музея-заповедника. Итак, в 1934 собор перестал быть действующим, а взамен был сформирован Государственный архитектурно-исторический заповедник "Софийский музей".

Собор уцелел и во время нашествия хана Батыя в 1240 году – в один из самых тяжелых периодов существования древнего Киева. Тогда большинство архитектурных памятников превратились в руины.



Софийский собор, рисунок

2. Софийский собор стал первым украинским памятником архитектуры, который был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (1990 год).

3. Из-за того, что София занесена во Всемирное наследие, там запрещены богослужения. Исключением является День независимости Украины – в этот день представители различных религиозных конфессий совершают в соборе совместную службу в честь Украины. Само здание не может быть передано в пользование любых религиозных организаций.

Однако в феврале 2016 года, после почти 90 лет перерыва, Министерство культуры возобновило богослужения на территории Трапезной церкви (Малой или Теплой Софии). Тогда глава УПЦ КП Патриарх Филарет освятил этот храм заповедника.



Цифрами обозначены: 1. Софийский собор. 2. Колокольня собора. 3. Дом митрополита. 4. Трапезная (теплая София). 5. Бурса. 6. Брама Заборовского. 7. Южная башня. 8. Братский корпус. 9. Муры. 10. Хлебня. 11. Пристенный корпус.

3. Собор Святой Софии является одним из крупнейших европейских храмов, построенных в ХІ в., и относится к основным христианским святыням Восточной Европы. Общая ширина храма – 54,6 м, длина – 41,7 м, высота центральной бани – 28,6 м. Всего собор увенчан 13 банями, которые покрыты свинцовыми листами.

4. При соборе были созданы первые на Руси библиотека и школа. По данным источников, библиотека Софийского собора насчитывала свыше 950 томов. Здесь были преимущественно произведения иностранных авторов, переведенные на древнерусский язык. Единственное летописное упоминание об этом есть в "Повести временных лет". Дальнейшая судьба книг неизвестна.

5. Именно в Софии Киевской состоялся церковный собор, на котором в октябре 1921 года было провозглашено создание Украинской автокефальной православной церкви. Храм принадлежал УАПЦ до 1930 года.



Софийская площадь

6. Софийский собор известен как усыпальница для около ста князей и представителей высшего духовенства древнего Киева. До наших дней сохранились захоронения Ярослава Мудрого и его жены Ирины. Все остальные, среди которых и могила Владимира Мономаха, были потеряны. Однако большинство имен тех, кого похоронили на территории собора, неизвестны.

7. К концу ХІХ века собор имел совсем иной вид и был большим пятинефным храмом. Часть собора без галерей вписывалась в квадрат со стороной 31 м (такой же размер у подкупольного квадрата Софийского собора в Константинополе). Храм имел свинцовую крышу, заключенную на своды. Уже в конце ХIX века он получил современный вид, тогда же был построен существующий ныне нартекс в псевдовизантийском стиле.



Софийский собор в ХІ веке. Реконструкция

8. Уникальные мозаики, фрески и граффити, древнейшие из которых датируются началом XI века, сохранившиеся на стенах собора и до наших дней. Палитра мозаик, имеющихся здесь, очень большая – более 170 оттенков. Сейчас сооружение украшено 260 кв. метрами мозаик и 3 тысячами кв. метров фресок ХІ века. Возле каждой мозаичной композиции есть надписи на греческом языке, объясняющие сюжет.

Одной из самых популярных мозаик является изображение Оранты (Святой Девы Марии, руки которой подняты в молитве). Она размещена на внутренней поверхности купола собора, таким образом, в зависимости от ракурса, кажется, будто Оранта находится в различных позах – стоя, склонившись в молитве или на коленях. Существует легенда, что пока существует Оранта, до тех пор стоит и Киев.



Изображение Оранты в Софийском соборе