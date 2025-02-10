Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Jerusalem Post.
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ХАМАС отменил освобождение заложников
В ХАМАС заявили, что со стороны Израиля произошло нарушение соглашения о прекращении огня, когда они не вернули перемещенных лиц на север, заблокировали поставки грузов в Сектор Газа и обстреливали район. Террористы пишут, что такие нарушения фиксировались в течение последних трех недель. Так ХАМАС решил, что следующий обмен пленными состоится позже.
Соответственно, передача сионистских заключенных, которые должны были быть освобождены в следующую субботу, 15 февраля 2025 года, будет отложена до дальнейшего уведомления и до тех пор, пока оккупационные органы не возьмут на себя обязательства и не компенсируют права за последние недели задним числом,
– сообщили бойцы ХАМАС.
Один израильский чиновник сказал изданию, что ХАМАС таким образом не пытался сорвать соглашение. Однако по мнению другого чиновника, заявления палестинцев о нарушениях со стороны Израиля "являются фейковыми".
Организация Hostages and Missing Families связалась с правительством Израиля, чтобы они как можно быстрее решили ситуацию для восстановления условий соглашения, а также предоставили семьям обновленную информацию о заложниках.
Мы призываем правительство Израиля воздержаться от действий, которые ставят под угрозу выполнение подписанного соглашения, и обеспечить его продолжение, обеспечив возвращение наших 76 братьев и сестер,
– говорится в заявлении.
Обмены пленными между Израилем и ХАМАС
- В рамках соглашения о перемирии, подписанный 15 января, ХАМАС 8 февраля освободил трех израильских заложников, которые выглядели истощенными. Это были 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ора Леви. Представители ХАМАС похитили их в день начала нападения, 7 октября 2023 года. Израиль вернул в Сектор Газа 186 палестинских заключенных.
- 30 января ХАМАС вернул 3 израильтян и 5 граждан Таиланда. В Палестину вернулись 110 заключенных.
- 25 января в Израиль из плена вернулись четыре девушки, которых удерживал ХАМАС. Освобождены – Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг. Израиль освободил за них 200 заключенных.
- Во время первого обмена заложниками удалось вернуть трех женщин – 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штанбер Хаир. Израиль тогда выпустил из тюрем 300 палестинцев.