Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Jerusalem Post.

Смотрите также Трамп вспомнил прошлое: что он предложил сделать на Ближнем Востоке

ХАМАС отменил освобождение заложников

В ХАМАС заявили, что со стороны Израиля произошло нарушение соглашения о прекращении огня, когда они не вернули перемещенных лиц на север, заблокировали поставки грузов в Сектор Газа и обстреливали район. Террористы пишут, что такие нарушения фиксировались в течение последних трех недель. Так ХАМАС решил, что следующий обмен пленными состоится позже.

Соответственно, передача сионистских заключенных, которые должны были быть освобождены в следующую субботу, 15 февраля 2025 года, будет отложена до дальнейшего уведомления и до тех пор, пока оккупационные органы не возьмут на себя обязательства и не компенсируют права за последние недели задним числом,

– сообщили бойцы ХАМАС.

Один израильский чиновник сказал изданию, что ХАМАС таким образом не пытался сорвать соглашение. Однако по мнению другого чиновника, заявления палестинцев о нарушениях со стороны Израиля "являются фейковыми".

Организация Hostages and Missing Families связалась с правительством Израиля, чтобы они как можно быстрее решили ситуацию для восстановления условий соглашения, а также предоставили семьям обновленную информацию о заложниках.

Мы призываем правительство Израиля воздержаться от действий, которые ставят под угрозу выполнение подписанного соглашения, и обеспечить его продолжение, обеспечив возвращение наших 76 братьев и сестер,

– говорится в заявлении.

Обмены пленными между Израилем и ХАМАС