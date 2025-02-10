Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Jerusalem Post.

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ХАМАС скасував звільнення заручників

У ХАМАС заявили, що зі сторони Ізраїлю відбулося порушення угоди про припинення вогню, коли вони не повернули переміщених осіб на північ, заблокували постачання вантажів до Сектора Газа та обстрілювали район. Терористи пишуть, що такі порушення фіксувалися протягом останніх трьох тижнів. Так ХАМАС вирішив, що наступний обмін полоненими відбудеться пізніше.

Відповідно, передача сіоністських в’язнів, які мали бути звільнені наступної суботи, 15 лютого 2025 року, буде відкладена до подальшого повідомлення та до тих пір, поки окупаційні органи не візьмуть на себе зобов’язання та не компенсують права за останні тижні заднім числом,

– повідомили бійці ХАМАС.

Один ізраїльський чиновник сказав виданню, що ХАМАС таким чином не намагався зірвати угоду. Однак на думку іншого посадовця, заяви палестинців про порушення з боку Ізраїлю "є фейковими".

Організація Hostages and Missing Families зв'язалася з урядом Ізраїлю, щоб вони якнайшвидше вирішили ситуацію задля відновлення умов угоди, а також надали родинам оновлену інформацію про заручників.

Ми закликаємо уряд Ізраїлю утриматися від дій, які ставлять під загрозу виконання підписаної угоди, і забезпечити її продовження, забезпечивши повернення наших 76 братів і сестер,

– йдеться в заяві.

Обміни полоненими між Ізраїлем і ХАМАС