Похоже на коррупцию, – эксперт о возможности заключения соглашения между США и Россией в отношении "Лукойла"

США и Россия ведут переговоры об активах компании "Лукойл". Потенциальная сделка предусматривает снятие американских санкций и привлечение бизнесменов из окружения Дональда Трампа.

Такие договоренности могут отвечать личным интересам президента США и его окружения. Об этом в эфире 24 Канала заявил публицист и специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

В чем заключается интерес Трампа в сделке по "Лукойлу"?

Эксперт подчеркнул, что потенциальные договоренности между Вашингтоном и Москвой в отношении компании "Лукойл" не несут никакой пользы для Соединенных Штатов как государства. Зато в таких сделках могут быть заинтересованы отдельные лица из ближайшего окружения Дональда Трампа.

Мне кажется, что это не нужно Штатам. Это может быть нужно Джареду Кушнеру, семье Дональда Трампа, потому что они, очевидно, планируют на этом заработать,

– заявил Богданов.

По словам аналитика, в современной политике важно четко различать государственные интересы и частные финансовые интересы отдельных деятелей.

Богданов подчеркнул, что такая ситуация весьма показательна, что интересы США и частные интересы семьи американского президента зачастую не совпадают. Также он привел в пример Россию, где стремления верхушки не имеют ничего общего с потребностями населения.

Аналитик отметил, что возможные теневые договоренности относительно бизнес-активов больше напоминают коррупционную схему, чем государственную стратегию.

Есть еще один момент: это, конечно, немного похоже на коррупцию глобального масштаба, но, как мы знаем, администрация Трампа с радостью обвиняет в коррупции кого угодно – будь то Украину, Европу или весь мир, – но только не себя,

– отметил эксперт.

Он также рассказал, почему американский лидер может быть заинтересован. У "Лукойла" очень много активов не только в Европе, но и по всему миру, в частности в Ираке, что, по мнению аналитика, может быть очень интересно администрации президента США.

К тому же "Лукойл" очень долгое время был одним из акционеров трубопровода, нефтепровода из Ирака, Курдистана в Турцию. То есть это те активы, которые эта семья хотела взять под контроль, пусть даже не полностью, как минимум через различные опосредованные инструменты. И я думаю, что они вполне могут на это обратить внимание,

– подчеркнул Богданов.

Издание The New York Times писало, что к переговорному процессу привлечены спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Среди потенциальных покупателей фигурирует американский инвестор Тодд Боэли, две ближневосточные группы, которые вели бизнес с Кушнером или семьей Виткоффа, а также одно из подразделений правительства США. Для покупателей эта сделка выгодна, ведь одобрение продажи позволит отменить американские санкции этих объектов мгновенно увеличит их стоимость.