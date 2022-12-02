Как Россия ворует украинское зерно: расследование WSJ

Согласно расследованию The Wall Street Journal, суда, связанные с крупнейшим российским зернотрейдером, отправляли тысячи тонн украденного украинского зерна мировым покупателям. Для этого они использовали сложную систему фидерных судов и плавучих кранов.

Суда, привлеченные к контрабанде, принадлежали компаниям подконтрольным Петру Ходыкину. Мужчина является владельцем RIF Trading – крупнейшей экспортной зерновой компании России.

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Как россияне "отмывали" украинское зерно

Россияне отправляли тысячи тонн украинской пшеницы на мировые рынки, выдавая ее за свою. Снабжение шло через оккупированный Крым, из-за чего экспорт зерна из Севастополя вырос.

В частности, из Севастополя было отгружено около 848 400 тонн зерна с начала марта по октябрь. Это почти в 15 раз превышает аналогичный показатель в прошлом году.

Для перевозки использовалась схема с фидерными судами (средние танкеры, перегружающие товары на более крупные корабли) и плавучими кранами. Согласно расследованию WSJ, флот небольших судов переправлял контрабандное зерно из Севастополя на большие грузовые суда, которые ждали в море. Погрузка осуществлялась с помощью плавучих кранов. Затем большие корабли отплывали в порты назначения.

С помощью такого механизма россияне скрывают подлинное происхождение груза. Ведь большинство покупателей не хотят покупать украденное зерно. Издание отмечает, что иногда украинское зерно перемешивают с российским, чтобы еще больше усложнить его происхождение.

Хронология событий

5 июня: Данные отслеживания судов показывают, что Emmakris II, большой балкер, прибыл в Черное море, отплыв из Саудовской Аравии. Малое фидерное судно "М. Андреев" в это время находилось вблизи Керченского пролива.

Как Россия "отмывает" украинское зерно / Фото WSJ

11 июня: Корабль-кран Petra II был зафиксирован на спутниковых снимках. Судно было "зажато" между Emmakris II и другим кораблем-подъемником. Украинская разведка и морские эксперты утверждают, что он загружал зерно в море.

Россияне смешивали свое зерно с украинским / Фото WSJ

14 – 15 июня: Данные отслеживания судов и спутниковые изображения показывают, что корабли M. Andreev, Emmakris II и Petra II работают вблизи Керченского пролива. По данным украинской разведки, "М. Андреев" был загружен ячменем из Севастополя.

Российские суда перевозят украденное украинское зерно / Фото WSJ

4 сентября: После ухода из Керченского пролива через Босфор и Суэцкий канал Emmakris II указал место назначения порт в Ираке. Однако судно так и не записало заход в порт.

По данным слежения, с сентября Emmakris II совершил еще два рейса через Черное море в Керченский пролив. Корабль вернулся в Персидский залив во время первого из этих рейсов. Ранее в ноябре судно снова вышло из Черного моря и прошло через Суэцкий канал на пути к Красному морю.

Как отреагировали в компании Ходыкина

Как отмечают журналисты, получить комментарии Ходыкина не удалось. Компания заявила, что не имеет отношения к похищению украинского зерна.

Мы дорожим своей репутацией и соблюдаем законодательство России и все международные правила,

– говорится в электронном письме компании.

В компании заявили, что тщательно проверяют происхождение всех своих грузов. Российские чиновники также отрицают хищение украинского зерна.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил , что расследование американского издания – это замечательное разоблачение того, как Россия ворует украинское зерно. По его словам, все причастные должны быть наказаны.

Обратите внимание! Emmakris II с 2020 года управляется дубайской компанией MCF Shipping DMCC согласно базе данных Equasis. Танкер указан как собственность аффилированной компании MCF Shipping. Одним из ее владельцев, в свою очередь, еще одна дубайская компания GTCS Trading JLT, которая в документе Московского арбитражного суда от 2019 года определена как бенефициарная собственность Ходыкина.

MCF Shipping находится в офисном здании Дубая рядом с GTCS Trading. Сотрудники этих компаний отмечают в собственных профилях на LinkedIn, работающих на обе компании. Один из сотрудников GTCS, с которым WSJ связался по телефону, сказал, что на самом деле это один бизнес. GTCS также была мажоритарным владельцем RIF до апреля 2022 года, когда владельцем стал сам Ходыкин (согласно базе данных, собирающей информацию о российских компаниях).