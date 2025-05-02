Необходимо для начала действия соглашения о недрах: В Раду подали важный законопроект

Верховная Рада Украины будет рассматривать важный законопроект, который введет механизм перечисления доходов от использования природных ресурсов в специальный фонд госбюджета. Это важно для успешного выполнения соглашения о недрах, которое Украина подписала с США.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Рада будет рассматривать изменения в Бюджетный кодекс

Изменения позволят перечислить доходы в специальный фонд и направлять их дальше – в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, который накануне создали подписанием соглашения между Украиной и США.

Так источниками доходов будет определен сбор за специальные разрешения на пользование недрами, средств от продажи спецразрешений, прибыль от реализации части продукции, принадлежащей государству, и другие предусмотренные соглашением доходы от эксплуатации природных ресурсов.

Доходы от лицензий, выданных до вступления в силу соглашения и прибыль от активов, касающихся роялти или репараций от России, в источники не включаются.

Средства будут использованы для проектов восстановления инфраструктуры, связанных с послевоенным восстановлением.

Соответствующий законопроект уже поддержал Кабинет Министров Украины. Как ранее отмечала министр экономики Украины Юлия Свириденко, изменения в Бюджетный кодекс является необходимым шагом начала работы инвестиционного фонда.

Напомним, именно в совместный украино-американский фонд будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине. Соглашение вступит в силу, когда его ратифицирует Верховная Рада. Предварительно, это может произойти уже в течение недели.