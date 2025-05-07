Рада рассмотрит ратификацию соглашения о полезных ископаемых с США уже 8 мая – Джули Дэвис
- Верховная Рада 8 мая рассмотрит ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых, что подчеркивает преданность обеих стран справедливому миру и восстановлению Украины.
- Парламентский комитет по внешней политике 6 мая поддержал ратификацию соглашения о сотрудничестве по разведке и добыче полезных ископаемых.
Верховная Рада рассмотрит ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых уже 8 мая. Соглашение является свидетельством преданности обеих стран справедливому миру и восстановлению Украины.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на посольство США в Украине. Это подтвердила временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.
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США и Украина приближаются к соглашению о недрах
Во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики 6 мая Дэвис отметила стратегическое значение американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. По ее словам, "президент США Дональд Трамп рассматривает соглашение между странами как свидетельство приверженности обеих сторон справедливому миру и благосостоянию в Украине".
Решение комитета передать законопроект на голосование 8 мая стало важным шагом, теперь задача Верховной Рады – сохранить динамику,
– сказала Дэвис.
К слову, 6 мая парламентский комитет по внешней политике поддержал ратификацию соглашения о сотрудничестве по разведке и добыче полезных ископаемых – за основу и в целом. Соответствующий законопроект ранее зарегистрировал Кабинет Министров Украины.