Рада рассмотрит ратификацию соглашения о полезных ископаемых с США уже 8 мая – Джули Дэвис

Верховная Рада рассмотрит ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых уже 8 мая. Соглашение является свидетельством преданности обеих стран справедливому миру и восстановлению Украины.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на посольство США в Украине. Это подтвердила временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.

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США и Украина приближаются к соглашению о недрах

Во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики 6 мая Дэвис отметила стратегическое значение американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. По ее словам, "президент США Дональд Трамп рассматривает соглашение между странами как свидетельство приверженности обеих сторон справедливому миру и благосостоянию в Украине".

Решение комитета передать законопроект на голосование 8 мая стало важным шагом, теперь задача Верховной Рады – сохранить динамику,

– сказала Дэвис.

К слову, 6 мая парламентский комитет по внешней политике поддержал ратификацию соглашения о сотрудничестве по разведке и добыче полезных ископаемых – за основу и в целом. Соответствующий законопроект ранее зарегистрировал Кабинет Министров Украины.