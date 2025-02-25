Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Что известно о соглашении с ЕС по полезным ископаемым

Источник в ЕС сообщил, что его предложения "не конкурируют с предложениями США" и что "ЕС стремится ускорить давние партнерские отношения, связанные с шагами Украины по присоединению к блоку".

Так, идея европейского соглашения по ископаемым прозвучала из уст европейского комиссара по промышленной стратегии Стефана Сежурне во время поездки в Киев. Сежурне сказал, что это будет "выигрышно для всех", добавив, что ЕС никогда не будет требовать соглашение, которое не будет "взаимовыгодным".

BBC отмечает, что кажется, такой подход существенно отличается от подхода Вашингтона. Речь о том, что Трамп требовал масштабной сделки, считая ее способом возмещения прошлой помощи. Пока что соглашение с США не подписано, хотя, вероятно, текст близок к завершению.